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"Я вийшов з себе і я був неправий": Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком та Академією за бійку

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 08:46
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Актор розкаявся у своєму вчинку
Актор розкаявся у своєму вчинку / Фото: Getty Images

Одна з найбільш обговорюваних новин вчорашнього дня – бійка на "Оскарі". Нагадаємо, Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужний ляпас іншому акторові за жорсткий жарт про дружину. Але за кожен вчинок є ціна. І майже відразу після церемонії з'явилися чутки, що у Сміта можуть відібрати його першу в житті статуетку.

Це стало мотивацією чи ні, ми не знаємо, але Вілл Сміт в інстаграм вже офіційно вибачився перед Академією та Крісом Роком.

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Насильство у всіх його формах отруйне і руйнівне. Моя поведінка на вчорашній церемонії вручення премії "Оскар" була неприйнятною. Жарти на мою адресу — частина роботи, але жарт про стан здоров'я Джади був для мене нестерпним, і я відреагував емоційно.
Я хотів би публічно вибачитись перед тобою, Кріс. Я вийшов з себе і я був неправий. Я збентежений, і моя поведінка не властива людині, якою я хочу бути. У світі любові та добра немає місця насильству.
Я також хотів би вибачитися перед Академією, продюсерами шоу, гостями та всіма, хто дивився церемонію усьому світу. Я хотів би вибачитися перед сім'єю Вільямс та сім'єю фільму "Король Річард". Я глибоко жалкую, що моя поведінка заплямувала те, що у всьому іншому було чудовою подорожжю для всіх нас. Я в процесі.

- йдеться у посланні Вілла Сміта.

скріншот з інстаграм Вілла Сміта

Незабаром буде зрозуміло, чи пояли вибачення і яи не відберуть у актора таку довгоочікувану статуетку.

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Відмітимо, що актриса Шеннен Доерті розкритикувала підвищену увагу до бійки у момент, коли в Україні гинуть люди.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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