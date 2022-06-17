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Євробачення-2023 не може бути проведено в Україні – Європейська мовна спілка

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 червня, 13:38
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Україна перемогла у конкурсі "Євробачення-2022", проте наступного року конкурс буде проведено в іншій країні
"Євробачення-2023" відбудеться не в Україні
"Євробачення-2023" відбудеться не в Україні / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що в Україні вже почали обговорювати підготовку конкурсу, музичне змагання пройде на території іншої країни, повідомляє EBU. Ймовірно, це буде Велика Британія. Цього року учасник із Британії посів друге місце на конкурсі.

Враховуючи війну, що триває після російського вторгнення в країну-переможницю цього року, EBU провела повну оцінку та техніко-економічне обґрунтування як із Суспільним Мовленням, так і з іншими фахівцями, зокрема з питань безпеки, – йдеться в заяві.

У заяві також стверджується, що в результаті "об'єктивного аналізу" EBU дійшла висновку, що нинішні обставини не дозволять провести конкурс в Україні навіть наступного року:

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"Гарантії безпеки та функціонування, необхідні мовнику для проведення, організації та виробництва конкурсу пісні "Євробачення" відповідно до Правил Євробачення, не можуть бути задоволені українським суспільним телерадіомовником" ("Суспільним").

Фото: eurovision.tv

EBU подякував Суспільному за "щиру співпрацю". Також у повідомленні йдеться, що Європейський мовник розпочинає переговори з британською ВВС.

Нагадаємо, солістка Go_A прокоментувала скандал з балами журі на "Євробаченні".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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