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Солістка Go_A про скандал із балами журі на Євробаченні: Рада, що не влізла в цю історію

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 червня, 17:09
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Скандал із оцінками українського національного журі на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" обговорювали не один день
Солістка Go_A Катерина Павленко прокоментувала скандал із балами від нацжурі на "Євробаченні-2022"
Солістка Go_A Катерина Павленко прокоментувала скандал із балами від нацжурі на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/go_a_band

Польща активно підтримує Україну під час військового вторгнення РФ на наші землі. Тисячі українців знайшли тимчасове житло та отримали всю необхідну допомогу від поляків. Тому багатьох дуже здивував і навіть розчарував той факт, що українське національне журі у фіналі "Євробачення" поставило учаснику конкурсу з Польщі 0 балів.

Багато українців на сторінці польського виконавця у Instagram залишили коментарі з вибаченнями за такий результат. Хоч як би там було, глядачі віддали полякам максимальний бал, а журі на те й журі, щоб неупереджено судити конкурсантів.

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Проте без плутанини не обійшлося. Головним фігурантом скандалу стала співачка Ірина Федишин, яка поспішила виправдатися за оцінку Польщі Але потім підставила саму себе (або просто не розібралася в системі оцінювання).

Солістка гурту Go_A, який представляв Україну на конкурсі минулого року, Катерина Павленко, в інтерв'ю 24 каналу розповіла, що вона думає з приводу цієї історії.

Чесно кажучи, я навіть не погодилася б, якби мені запропонували бути в журі, бо це велика відповідальність. Хоча в мене вже була можливість бути у журі чеського Нацвідбору. І дуже часто моє бачення збігається з баченням людей, які потім голосують. І в принципі своєму смаку я довіряю, але не можу брати відповідальність за інших людей. І я дуже рада, що таки не влізла в цю історію, тому що у мене з приводу голосування були кардинально інші думки, але за сумою голосів вони ніяк не вплинули б на ситуацію загалом.

Катерина Павленко рада, що не стала членом національного журі України на "Євробаченні"
Катерина Павленко рада, що не стала членом національного журі України на "Євробаченні" / Фото: instagram.com/monokatee

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Цього року переможцем "Євробачення-2022" стала Україна. Нашу країну на конкурсі представляв гурт Kalush Orchestra. Незважаючи на те, що зараз в Україні продовжується повномасштабна війна, Україна планує приймати пісенний конкурс "Євробачення-2023" на своїй території – вже розпочалася підготовка до проведення.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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