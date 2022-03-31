Українка Галина Безрук у приватній бесіді пояснила, чому не говоритиме про війну в Україні

Галина Безрук не коментує війну в Україні / Фото: instagram.com/galina_bezruk

З першого дня війни українські зірки закликали російських артистів розповідати правду про війну в Україні. Багато артистів бояться говорити про російську агресію через страх втратити свою кар'єру. У цьому списку є й українські артисти. Не лише Регіна Тодоренко переживає за свою кар'єру в країні-агресорі, а й актриса Галина Безрук.

Як розповіла Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", вона 24 лютого писала всім знайомим акторам з Росії та закликала діяти. Майже всі ігнорували її повідомлення, а ось від Галини Безрук вона отримала відповідь.

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Галя Безрук – українська актриса, яка постійно знімалася у нас, написала: "Я боюся, бо мене посадять на 15 років. Я нічого не писатиму", – сказала Наталка.

Зазначимо, Галина Безрук народилася у Краматорську. 2015 року актриса переїхала до Росії. Вона вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, у пари народилася дочка.

Галина Безрук та Артем Алексєєв з донькою Василисою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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Торік Галина розповідала про зраду чоловіка й бажання розлучитися. Проте зараз у Instagram вона публікує фото з чоловіком і про скандал не згадує.

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