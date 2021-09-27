Анджеліна Джолі все-таки зустрічається з The Weeknd? Їх знову помітили разом

Про роман голлівудської актриси і відомого канадського співака заговорили ще в липні цього року. Тоді їх помітили разом, коли пара залишала ресторан у Голлівуді. Цього разу раз історія повторилася

Анджеліна Джолі і The Weeknd підігріли чутки про свій роман / Фото: Getty Images, instagram.com/nylusts

Анджеліну Джолі і The Weeknd помітили в Санта-Моніці. Як повідомляє The Daily Mail, пара провела 2,5 години в приватній залі італійського ресторану Giorgio Baldi.

Скріншот: instagram.com/nylusts

На виході з ресторану Анджеліну і Ейбела (справжнє ім'я артиста – Ред.) чекали десятки папараці. Актриса сіла в автомобіль музиканта і, як пишуть ЗМІ, пара вирушила до нього додому – в особняк у Бель-Ейр.

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У соцмережах прихильники вже почали висувати свої припущення. Одні пишуть, що пару пов'язують романтичні стосунки, інші впевнені, що Джолі і The Weeknd зустрічаються з робочих питань. Аргумент останніх – пара не намагається ховатися. Зазвичай, коли зірки приховують роман, вони всіляким чином намагаються уникнути зайвих фото і приводів для чуток.

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Анджеліна і Ейбел що цього разу, що в минулого, спокійно реагували на папарацці і не боялися камер.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Анджеліну і The Weeknd помічають разом. Раніше 46-річну актрису і 31-річного музиканта на тлі чуток про роман помітили на одному і тому ж заході – на концерті канадського співака Мустафи в Лос-Анджелесі.

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