Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Раніше він двічі відмовлявся

Український режисер Олег Сенцов, який підкорює світовий кінематограф і вже представив свою картину в рамках Венеціанського кінофестивалю, став членом Європейської кіноакадемії. Про це сам режисер розповів на своїй сторінці в Facebook.

Європейська кіноакадемія – це найвідоміша та найвпливовіша організація, яка об’єднує кінематографістів європейського простору. Я дуже вдячний їм, а особливо президенту EFA Агнешке Холланд, за ту підтримку, яку вони надавали мені під час ув’язнення.

Сенцов зізнався, що стати членом академії йому пропонували вже двічі. Вперше він отримав запрошення, коли був політв'язнем в Росії, а другий раз – відразу після звільнення.

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Тепер же режисер вирішив прийняти таке почесне запрошення. Сенцов пояснив, що після прем'єри картини "Носоріг" у Венеції він відбувся як режисер, а не як політв'язень.

Європейська кіноакадемія була заснована в 1988 році в Берліні Інгмаром Бергманом. Організація займається просуванням європейського кінематографа в світі. Серед почесних членів правління значаться Бен Кінгслі, Жанна Моро та інші.

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