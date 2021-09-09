Олег Сенцов не хотів давати прізвище доньці й натякав на аборт: колишня режисера дала нове інтерв'ю

Екскохана українського режисера і колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова розповіла про те, як він ставиться до їхньої спільної доньки

Юлія Бабич заявляє, що Олег Сенцов не бере участі у вихованні доньки / Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors, facebook.com/oleg.sentsov

39-річна Юлія Бабич, яка раніше сказала, що режисер Олег Сенцов бачив свою дочку лише кілька разів після її народження, зробила нову заяву. За словами Юлії, Олег Сенцов нібито не хотів давати своє прізвище новонародженій Еммі й взагалі востаннє бачив її ще в червні.

Про це колишня кохана Сенцова розповіла в інтерв'ю ТСН. Юлія Бабич сказала, що першою писала Олегу Сенцову, пропонуючи йому зустрітися з дитиною. Коли в Емми були проблеми зі здоров'ям, мати звернулася до режисера по допомогу.

Я написала, чи в Києві ти, що нам потрібна допомога. Він відповів, що він не в Києві, тобто він не запитав, що з дитиною, що сталося, – заявила Юлія Бабич.

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Також за словами Юлії, Олег Сенцов не одразу погодився, щоб новонароджена дівчинка мала його прізвище.

Він мені сказав: "Ти ж розумієш, я їй своє прізвище не дам". І його аргумент: "Тобі що, не подобається твоє прізвище?" Ну, і лише те, що його не зрозуміють люди, в принципі, допомогло, – розповіла Юлія Бабич.

Дочка Олега Сенцова з мамою, Юлією Бабич / Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors

За словами Юлії, вони з Олегом Сенцовим зустрічалися із січня по березень 2020 року. Шлюб не укладали. Уже після розставання Юлія дізналася, що чекає дитину, і просила в Олега гроші на ведення вагітності, але він відмовив. Дівчина зазначила, що режисер нібито не хотів дитину.

Були натяки на аборт. Вони всі були маніпулятивні. Я ж повинна розуміти, що з цією дитиною Олег Сенцов ніколи не буде щасливим, – сказала вона.

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Водночас, за словами матері, режисер платить аліменти регулярно.

Подробиці про третю дитину Олега Сенцова – у сюжеті:

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