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Телеведучий вибачився перед організаторами концерту Бочеллі за скандал: Мені влили у вуха джерела з КМДА

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 серпня, 18:33
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Навколо концерту знаменитого італійського тенора Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України розгорівся чималий скандал – сцена нібито була встановлена на "братській могилі"
Макс Назаров вибачився перед організаторами концерту Андреа Бочеллі
Макс Назаров вибачився перед організаторами концерту Андреа Бочеллі / Фото: instagram.com/andreabocelliofficial, .facebook.com/maks.nazaroff

Телеведучий Макс Назаров попросив вибачення перед організаторами концерту Андреа Бочеллі, на який, до речі, не пустили українців. Кілька днів тому телеведучий опублікував недостовірну інформацію про те, що концерт провели на братському похованні учасників революції 1917-1921 років.

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Пост зі спростуваннями, а також деталями того, що сталося, Макс Назаров опублікував у своєму Facebook-акаунті.

Два дні тому я піддався емоціям і маніпуляціям навколо цього заходу, а сьогодні вранці зі мною зв'язалися організатори і показали всі документи. Я одразу прошу вибачення у своїх читачів за недостовірну інформацію, яку мені влили у вуха джерела з КМДА (дуже вірю, що їх скоро нах*р звільнять), – написав Макс Назаров.

Андреа Бочеллі заспівав у Києві в День Незалежності
Андреа Бочеллі заспівав у Києві в День Незалежності / Фото: facebook.com/andreabocelli

Потім телеведучий зазначив, що фактів масового поховання саме в місці пам'ятного знаку просто немає, а сам Володимир Кличко багато разів проводив на цьому місці заходи.

Крім іншого, саме люди Кличка особисто підносили папірець із запитом концерту від ОП на підпис начальнику "святкового" відділу мерії і дозвіл цей було отримано 13 серпня, – продовжив Макс.

Макс спростував і те, що на концерт було витрачено 40 мільйонів гривень, як він писав раніше. Телеведучий повідомив, що насправді було витрачено 15 мільйонів гривень, і це не гроші з державного бюджету.

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Дивіться, який ажіотаж був навколо концерту Андреа Бочеллі в Києві:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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