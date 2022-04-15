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Український фільм про дівчину-солдата покажуть на Каннському кінофестивалі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 10:16
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Прем'єра дебютного фільму українського кінорежисера Максима Наконечного "Бачення метелика" відбудеться у рамках проведення Канського кінофестивалю
Фільм "Бачення метелика" покажуть на Каннському фестивалі
Фільм "Бачення метелика" покажуть на Каннському фестивалі / Фото: Скриншот из видео

Весна багата на проведення премій та вручення нагород. Зовсім недавно пройшов скандальний "Оскар-2022" , а тепер не за горами та Канський кінофестиваль.

Для українського кіно конкурс теж буде примітним, адже на 75-ій церемонії покажуть фільм режисера Максима Наконечного "Бачення метелліка" або "Спас". Кінострічка увійшла до програми фестивалю у секції "Особливий погляд".

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Фокус цієї категорії – фільми, які, на думку програмного відділу фестивалю, вплинуть на розвиток кіномистецтва, а також виділяються оригінальною ідеєю та естетикою, – пише Держкіно.

Сюжет фільму "Бачення метелика"

Фільм Максима Наконечного розповість сюрреалістичну історію про дівчину-аеророзвідницю Лілу, яка після визволення з полону намагається повернутися до звичного, мирного життя. Отримана на війні травма та біль від пережитого щоразу нагадуватимуть дівчині про себе.

Скріншот із відео

Знімаючи цей фільм, я мав надію, що він здебільшого буде про минуле і про наслідки війни, з якими ми як суспільство маємо впоратися. Але це виявився фільм про наше сьогодення та майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина, – поділився режисер.

Ювілейний 75-й Канський кінофестиваль цього року відбудеться у період з 17 по 28 травня.

Раніше стало відомо, що через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проекти з конкурсної програми.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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