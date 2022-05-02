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Відомий продюсер після війни покаже фільм про ЛГБТ-людей на фронті

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 17:32
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Український продюсер Олексій Гладушевський зараз працює над створенням нового проекту, який покаже життя із ЛГБТ-спільноти на фронті
Олексій Гладушевський знімає фільм про ЛГБТ-спільноту на фронті
Олексій Гладушевський знімає фільм про ЛГБТ-спільноту на фронті

Олексій Гладушевський відомий своїми досить провокаційними та новаторськими ідеями у кіно та серіалах. Саме він став продюсером першого українського фільму про ЛГБТ "Мій юний принц".

Війна змінила вектор роботи режисера та продюсера, проте він продовжує наполягати на необхідності порушувати у суспільстві питання сексуальних меншин.

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Як розповів Гладушевський в інтерв'ю "КП в Україні" новий проект буде присвячений людям із ЛГБТ-спільноти, які зараз захищають нашу країну на передовій.

Це історія про відродження країни після російського вторгнення. Кожен епізод цієї документальної саги матиме окрему тему – Маріуполь, Херсон, Буча, Чернігів, Харків, військові, тварини, – розповідає про проект Гладушевський. – Я поки що продюсер однієї з провокаційних серій на дуже важливу тему – тему ЛГБТ-ком'юніті у воєнних діях. Тобто і про тих, хто воює, і про тих, хто перебуває у тилу, і з якими нюансами вони стикаються.

Таких історій багато, але зараз в Україні досі не хочуть говорити відкрито про це.

Хлопці з ЛГБТ-ком'юніті на війні, а багато політиків – де? Важливо не займатися сварками, важливо не допустити, щоб недобросовісні політики повернулися назад до влади. Тому я вважаю, що на такі теми важливо говорити, щоби ми дуже чітко розуміли, хто насправді ворог, – розповів продюсер.

За словами продюсера, зараз над створенням проекту працює велика команда журналістів, режисерів та продюсерів. Як каже Гладушевський, головний шоураннер, продюсер та ідеолог цього проекту Микита Торжевський.

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Нагадаємо, що французький режисер Мішель Хазанавічюс підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму, який буде показано на Каннському фестивалі

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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