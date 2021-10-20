Три роки без Марини Поплавської. Учасники з Дизель шоу показали архівні фото акторки

Жовтень 2018 го року розділив колектив "Дизель шоу" на до і після. Його учасники потрапили в страшну ДТП, в якій загинула артистка Марина Поплавська

Марина Поплавська загинула в ДТП три роки тому / Фото: Instagram

Сьогодні виповнюється рівно три роки, як сталась ДТП на Житомирській трасі. Учасники "Дизель шоу" продовжують діяльність колективу і не забувають про свою колегу.

У себе в Instagram актор "Дизель шоу" Євген Сморигін поділився архівними фото Марини Поплавську.

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Ти завжди вміла жартувати і сміятися над собою! Твої образи і ролі назавжди залишаться в пам'яті багатьох поколінь! Ти пішла, але обіцяла повернутися. Зустрінемося там ... – написав актор.

Євген Сморигін і Марина Поплавська / Фото: Instagram

Євген Сморигін і Марина Поплавська / Фото: Instagram

Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Марина Поплавська / Фото: Instagram

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Марина Поплавська / Фото: Instagram

Яна Глущенко у себе в InstaStories опублікувала спільне селфі з Мариною Поплавською і Вікторією Булітко.

Улюблена Музя, три роки без тебе. Ти завжди поруч з нами, ми відчуває твою підтримку. Ти наш ангел, – підписала фото актриса.

Скріншот: Instagram

Що відомо про ДТП

20 жовтня 2018 року автобус з учасниками шоу зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП четверо колег Марини Поплавської отримали різні травми, а сама вона загинула до приїзду швидкої допомоги. Згідно з інформацією ЗМІ, актриса сиділа на передньому сидінні автобуса, який зіткнувся з вантажівкою.

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