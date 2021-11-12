Помер Віктор Коклюшкін: ТОП-5 найкращих виступів сатирика

Помер письменник-сатирик Віктор Коклюшкін / Фото: Instagram

Сьогодні не стало знаменитого радянського сатирика Віктора Коклюшкіна. Йому було 75 років. За своє життя він опублікував багато книг оповідань, повістей та романів, але всенародну любов йому принесла участь в таких програмах як "Аншлаг" та "Криве дзеркало".

Пропонуємо згадати, яскраві монологи Віктора Коклюшкіна

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Він озвучував те, про що багато хто думав, але мовчав. Не міг сатирик не пройтися за такою темою, як шоу-бізнес.

Якщо артист виступає під фонограму, то платити йому треба так само – увімкнути шелест купюр, хай і слухає, – казав він.

У сучасному світі блогери люблять розповідати про силу підсвідомості, що думки є матеріальними. А що було, якби всі думки почали? Віктор Коклюшкін у своєму монолозі постарався відповісти на це запитання.

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Здавалося, що розмови про погоду можуть бути нудними? Це залежить від того, з якого боку подивитися на цю тему.

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З цим монологом Віктор Коклюшкін виступав десять років тому. Але з того часу мало що змінилося, а навіть навпаки, ніби описав сьогоднішнє життя блогерів. Якщо ви все ще вірите блогерам та картинці у соцмережах, рекомендуємо подивитися це відео.

Впевнені, у кожного власника домашньої тварини була думка: "Якби ти тільки міг говорити". Ось і Віктор Коклюшкін в одному зі своїх монологів вирішив уявити, щоб було, якщо собака заговорив зі своїм власником.

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