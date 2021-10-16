Померла 73-річна Олена Вовк: що постила у себе в Instagram епатажна модель

Про смерть Олени Вовк повідомили її друзі / Фото: Instagram
Про смерть 73-річної жінки розповіли її друзі. Олена стала відома завдяки своїми епатажним образам. Вона відвідувала світські заході, брала участі в різних фотосесіях, в тому числі і ню, а також вона вела ТікТок .
В одному з останніх інтерв'ю Олена зізналася, що не відчувала себе бабусею.
Я активна, мене не можна закрити будинку. Тому найгірше, що може статися, це ще один локдаун. Я ніяка не бабуся, мене на лавку біля під'їзду не посадиш, – говорила Вовк в інтерв'ю Київ Live.
І соцмережі Олени Вовк тому доказ.
Жінка не проти була опублікувати у себе в Instagram відверті знімки.
Наприклад, в серпні 73-річна київська тусовщиця відвідала показ театру провокаційною моди "Орхідея".
Ділилася у себе в Instagram кадрами з різних фотоcесій.
Олена Вовк не боялася вибирати для виходів екстравагантні образи.
Заради яскравого образу київська тусовщиця не проти була експериментувати із зовнішністю.
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