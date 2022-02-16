Втрачена краса: найкращі фото Лінди Євангелісти до її спотворення пластичними хірургами

Лінда Євангеліста зараз знову в центрі уваги / Фото: открытые источники
Цього тижня знаменита модель Лінда Євангеліста з'явилася в фотосесії для журналу People, де розповіла про жахливі наслідки пластики. Зірка подіуму продовжує триматися, але багато її фанатів сумують за колишнім образом, до того, як її зовнішності торкнувся скальпель хірурга. Ми зібрали найкрасивіші фото Лінди Євангелісти, які можуть бути референсами для нинішніх моделей. Її краса – незрівнянна!
Саме Лінді Євангелісті належить знаменита фраза: "Менше, ніж за 10 тисяч доларів, я навіть з ліжка не встану"
І це не дивно, адже красуню з точеною фігурою та ідеальним обличчям досі вважають однією з найуспішніших і найзнаменитіших манекенниць в історії модельного бізнесу за весь час.
Разом з Наомі Кемпбелл, Тетяною Патіц, Крісті Терлінгтон та Сінді Кроуфорд Лінда Євангеліста представляє золоту еру в моделінгу.
За свою кар'єру Лінда вона знялася більш ніж для 600 обкладинок глянсових журналів.
Ось приклад однієї з них.
Коротка стрижка зробила її образ ще виразнішим і роботи тільки побільшало.
До речі, зірка в інстаграм і сама любить поностальгувати та інколи публікує раритетні кадри.
Волосся – предмет гордості Євангелісти. З її зовнішністю вона могла дозволити собі найрізноманітніші стрижки.
Культура 90-х дозволяла з'являтися на обкладинках із цигаркою.
Модель якщо не ходила по подіуму сама, завжди була присутньою як почесна гість у залі та на вечірках.
Лінда Євангеліста у 90-ті була улюбленицею головних модних дизайнерів.
Її модельну кар'єру називають однією з найдовгограючих. Перевершила її хіба що Наомі Кемпбелл, яка і зараз регулярно демонструє вбрання на модних показах.
Інда Євангеліста у сукні від Giles Deacon весна/літо 2006 р.
Шанувальники краси Лінди Євангелісти прагнуть знову побачити улюбленицю у новій фотосесії з якогось радісного приводу. А ми не перестаємо захоплюватися, яка ж Лінда Євангеліста – гарна!
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