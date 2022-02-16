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От так зухвалість: "Аферист з Tinder" Саймон Леваєв має намір вести подкаст або шоу про стосунки

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 17:22
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Стало відомо, що чоловік, який став відомим на весь світ завдяки фільму Netflix, підписав контракт із голлівудським агентом
Тепер чоловік планує будувати кар'еру в шоу-бизнесі
Тепер чоловік планує будувати кар'еру в шоу-бизнесі / Фото: Instagram, открытые источники

Цього тижня з'явилася інформація про те, що Саймон Леваєв, про якого Netflix зняв документальний фільм "Аферист із Tinder", має намір монетизувати свою популярність. Тепер Шимон Хают (справжнє ім'я чоловіка – прим.ред.) будуватиме кар'єру у шоу-бізнесі і вже навіть підписав контракт із голлівудським агентом.

Таку інформацію повідомляє видання ET. Так, Саймон Леваєв працюватиме з Джиною Родрігес із Gitoni Inc. Тепер чоловік, який обдурив багатьох жінок та виманив за приблизними підрахунками близько 10 мільйонів доларів, вестиме подкаст, шоу про стосунки та писатиме книгу.

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Саймон Леваєв
Саймон Леваєв / Фото: Instagram

Джиноа Родрігес так коментувала цю співпрацю для ET:

Мене зацікавила історія Netflix. Я побачила там найбільшого у світі продавця. Історія залишила у мене багато запитань без відповідей, і вона була дуже упередженою. Я вважаю, що кожна історія має дві сторони, і кожна має мати можливість розповісти свою версію історії.

Судячи з відгуків в Мережі, багато хто дивується через зухвалість чоловіка, якого стільки людей звинуватило у шахрайських діях. А тепер планує робити гроші на своїй історії і точно будуть ті, хто стежитиме за його "творчістю".

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Леваєв буде підкорювати шоу-бізнес
Леваєв буде підкорювати шоу-бізнес / Фото: Instagram

Нагадаємо, документальний фільм Netflix "Аферист з Tinder" розповідає про афери уродженця Ізраїлю Шимона Хаюта, який у додатку для знайомств представлявся Саймоном Леваєвим, сином алмазного магната. Він знайомився з дівчатами та маніпуляціями виманював у них великі суми грошей. Заради нього дівчата брали кредити, через що тепер у вуха у великих боргах.

Сам же Ліваєв свою вину у шахрайстві не визнає. В Ізраїлі його судили за підробку документів та засудили до 15 місяців в'язниці, з них він відбув лише 5.

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Нам тільки залишається стежити за тим, як буде складатися ситуація.

Також читайте, як не стати жертвою шахрая у додатках для знайомств.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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