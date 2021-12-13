У новорічну ніч у шоу Маска з’явиться неперевершений персонаж – Снігова Королева

У новорічну ніч на шоу "Маска" з'явиться новий персонаж. / Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Новорічна Маска" справді об'єднає найпопулярніших артистів країни, які напередодні Нового року разом із глядачами проведуть 2021 рік та пограють у цікаву гру, розгадуючи секрети нових зимових героїв.

Вже відомо, що у спецвипуску шоу "Маска" з'явиться наймиліший персонаж – Олень. Окрім того, запалить улюблений казковий персонаж мільйонів...Снігова Королева! Які ж таємниці приховує крижана красуня?

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Сніжна Королева стане спеціальним гостем шоу "Новорічна Маска". / Фото: телеканал "Україна"

Справжня інтрига чекає глядачів у шоу "Новорічна Маска", адже холодна і загадкова Снігова Королева принесе своєю появою одні лише питання.

Підказка лежить у скриньці, але відкрити її може лише один із п’яти ключів. І знайде його той, чиє серце здатне відчувати, а головне – розтопити лід, – інтригує Снігова Королева в шоу "Маска".

Про що саме йдеться, і хто з п’яти зіркових детективів зможе відгадати головний секрет героїні – стане відомо вже в новорічну ніч в ефірі каналу "Україна".

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На сцені проєкту Снігова Королева виконає всім відому пісню "Снежинка" з кінофільму "Чарівники" і просто зачарує своїм образом глядачів.

На вигляд я крихка і невагома, та вам навіть уявити складно, що приховує мій костюм. Розкішне боа, крижаний посох, а яка сукня з 1,5-метровим шлейфом! Краса та й тільки! Та найбільша таємниця прихована у підборах, адже вони сягають 20-ти сантиметрів! – вражає фактами про себе героїня.

Справді, вбрання Снігової Королеви можна назвати справжнім витвором мистецтва. Працювали над ним одразу три кравчині, а процес створення образу зайняв більше місяця!

Неймовірна сукня пошита таким чином, щоб у глядачів виникала ілюзія, що героїня оголена. Поверх неї крижана красуня одягла накидку, розпис якої є унікальним, адже майстри повністю перекроїли матеріал. Ба більше, на палантин було витрачено 30 метрів страусиного боа.

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Ускладнить завдання зірки під маскою і головний убір, адже він важить більше чотирьох кілограмів.

Хто з популярних артистів погодився приміряти цей складний образ – глядачі дізнаються у святковому шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".

Шоу "Новорічна МАСКА" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня, о 20:00, на телеканалі "Україна"!

До речі, у новорічну ніч на шоу "Маска" DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають спільну пісню "Щасливі люди" перед мільйонами глядачів.

Раніше автори шоу "Маска" показали головну новорічну маску цього сезону. Дивіться фото яскравого символа новорічних свят.