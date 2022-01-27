У Парижі попрощалися з Гаспаром Ульєлем: фото до сліз...

У Парижі поховали Гаспара Ульєля / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня трагічно загинув Гаспар Ульєль (Gaspard Ulliel), знаменитий французький актор, якого абсолютно заслужено називали одним із найкрасивіших французів, котрий, до того ж, був поцілований Богом у плані акторської майстерності. Але життя 37-річного актора раптово обірвалося на відпочинку: під час дозвілля на гірськолижному курорті "Ла-Роз'єр" у Савойї він отримав дуже серйозні травми голови та хребта. У момент удару він катався без спеціального захисту та шолома.

На жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, Гаспар впав у кому, а потім помер.

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Похорон Гаспара Ульєля

Похорони Гаспара Ульєля / Фото: REUTERS

І сьогодні у Парижі пройшло прощання із Гаспаром Ульєлем. Похорон артиста трохи затримався, оскільки рідні мали деякі проблеми з доставкою тіла Гаспара до його рідного міста.

Серж Ульєль, батько Гаспара / Фото: REUTERS

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Попрощатися з актором прийшли його рідні, друзі та зіркові колеги. У тому числі Катрін Денев, Аміра Казар, Леа Сейду, Венсан Кассель та інші відомі люди.

Леа Сейду / Фото: REUTERS

Актриса та модель Мелані Тьеррі / Фото: REUTERS

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Катрін Денев / Фото: REUTERS

Церемонія прощання проходила у центральній церкві Сент-Есташ.

Актор Венсан Кассель / Фото: REUTERS

Ці фото вже облетіли весь світ. Їх просто неможливо дивитися без сліз.

Родичі покійного актора / Фото: REUTERS

У Гаспара Ульєля залишилася вдова Гаель П'єтрі та 6-річний син.

В Парижі пройшли похорони Гаспара Улєеля / Фото: REUTERS

Співчуваємо рідним у зв'язку із втратою...

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