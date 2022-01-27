В Париже простились с Гаспаром Ульелем: душераздирающие фото...

В Париже похоронили Гаспара Ульеля / Фото: Getty Images
Напомним, на прошлой неделе трагически погиб Гаспар Ульель (Gaspard Ulliel), знаменитый французский актер, которого абсолютно заслуженно называли одним из самых красивых французов, который, к тому же, был поцелован Богом в плане актерского мастерства. Но жизнь 37-летнего актера скоропостижно оборвалась на отдыхе: во время досуга на горнолыжном курорте "Ла-Розьер" в Савойе он получил очень серьезные травмы головы и позвоночника. В момент удара он катался без специальной защиты и шлема.
К сожалению, несмотря на все усилия медиков, Гаспар впал в кому, а затем скончался.
Похороны Гаспара Ульеля
И сегодня в Париже прошло прощание с Гаспаром Ульелем. Похороны артиста немного задержались, так как у родных были некоторые проблемы с доставкой тела Гаспара в его родной город.
Проститься с актером пришли его родные, друзья, а также звездные коллеги. Среди них Катрин Денев, Амира Казар, Леа Сейду, Венсан Кассель и другие известные люди.
Церемония прощания проходила в центральной церкви Сент-Эсташ.
Эти душераздирающие фото уже облетели весь мир. Их просто невозможно смотреть без слез.
У Гаспара Ульеля осталась вдова Гаэлль Пьетри и 6-летний сын.
Соболезнуем родным в связи с утратой...
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