У сьомому ефірі Танці з зірками покинули дві пари (відео)

Хто покинув "Танці з зірками" 2021 сьомому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Цього вечора на "Танцях з зірками" глядачі все ж попрощалися з чотирма учасниками. Під загрозою вильоту опинилися три пари: Діма Каднай і Аліна Лі, Джамала і Антон Нестерко, Стас Горуна і Даніелла Преап.

Першими паркет залишили Джамала і Антон Нестерко, які набрали найменшу кількість балів від журі і голосів від глядачів.

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Далі дві пари пройшли випробування "танцем за життя" і зірковим суддям все ж довелося робити вибір. У підсумку проєкт "Танці з зірками" покинули Стас Горуна і Даніелла Преап.

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Ось так виглядала турнірна таблиця в кінці ефіру. Її очолили Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, а на нижній сходинці розташувалися Джамала і Антон Нестерко.

Турнірна таблиця в сьомому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом всього ефіру.

Темою сьомого випуску "Танців з зірками" були українські хіти. Четвертою запрошеною суддею цієї неділі була Настя Каменських, а ведучою на балконі – Оля Полякова.

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