Нові костюми і секрети зіркових детективів: як проходять зйомки другого сезону Маски

Телеканал "Україна" активно готує новий сезон гіпершоу "Маска", прем'єра якого відбудеться вже 23 жовтня. Глядачі побачать нових і несподіваних учасників і улюблену п'ятірку детективів

Як проходять зйомки другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Як і в першому сезоні, крісла детективів "Маски" займуть Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменських, Дзідзьо і Андрій Данилко, участь якого, до речі, до останнього була під великим питанням.

Чому артист довго вагався, щоб прийняти запрошення творців шоу?

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Я себе завжди відчуваю невпевнено в цьому місці, тому що, мені здається, я взагалі нікого не можу вгадати. Єдиний, кого я міг відразу вгадати, це Пономарьов, – зізнався Андрій Данилко.

Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Тому артист хотів відмовитися від участі в гіпершоу... але все ж передумав. І це правильне рішення! Бо шанувальники "Маски" просто засипали Інстаграм проєкту коментарями, не знайшовши фото Андрія Данилка серед детективів.

Я не читаю взагалі коментарі – ні хороші, ні погані. Коли ви мені зараз говорите стосовно мене, мені звісно приємно, але я не розумію, чому вони так чекали на мене, якщо я не так добре це все роблю, як мені здається, – говорить Данилко.

У першому сезоні гіпершоу "Маска" Оля Полякова вражала своїми перевтіленнями. А в другому підібрала такі образи, від яких у глядачів паморочитиметься голова.

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Я різна буду дуже, я дуже люблю змінюватися. І мені дуже подобається проєкт, тут можна все. Тут можна змінювати колір волосся, міняти свій характер, – зізнається Полякова.

Оля Полякова на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

DZIDZIO теж з нетерпінням чекав на другий сезон "Маски". На цей раз його детективна стратегія – насолоджуватися, кайфувати і зберігати повну таємницю.

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Я буду себе поводити так, як глядачі. В мене до останнього в родині не знали, хто під маскою. Що я догадувався, я не сказав. Можете перепитати, зібрати всіх моїх родичів – я нікому нічого не розказав. Тобто я провірений шпигун, – запевняє артист.

А ось Настя Каменських свою стратегію детектива ще не продумала.

По-перше, я хочу побачити спочатку всі маски, побачити їхні історії і звідти вже буду щось собі продумувати, – каже NK.

Каменських, Данилко та Дзідзьо на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Дивіться, як проходять зйомки другого сезону гіпершоу "Маска", який стартує вже 23 жовтня на телеканалі "Україна":

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