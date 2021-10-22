У Мережі з'явилися кадри зі знімального майданчика, де застрелили українку Галину Хатчинс (фото)

Фото з місця зйомок вестерна "Rust" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/halynahutchins

Напередодні стало відомо, що в Нью-Мексико під час зйомок фільму голлівудський актор Алек Болдвін вбив операторку і поранив режисера.

Джоел Соусу зараз знаходиться в критичному стані, а ось 42-річній Галині Хатчинс пощастило менше – вона померла в лікарні.

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ЗМІ опублікували кадри, зняті на локації на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе, де сталася трагедія. На місці працює поліція, зйомки вестерна припинені.

Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

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Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

Зброя, з якої стріляв Алек Болдвін, використовувалася на майданчику як реквізит.

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На думку слідчих, під час зйомок сцени використовувалася гвинтова вогнепальна зброя. Детективи розслідують, як і який тип снаряду був випущений, – цитує заяву шерифа The Hollywood Reporter.

Відомо, що Алек Болдвін сам з'явився до поліцейських і дав свідчення. Після добровільної дачі показань актор покинув будівлю.

Один з останніх постів в Instagram Галини Хатчинс – відео зі зйомок того самого фільму, де вона їде на коні.

Одна з переваг зйомок вестерну – це те, що можна у вихідний відправитися на кінну прогулянку, – написала Хатчинс в соцмережі.

Що відомо про загиблу Галину Хатчинс і як вона пов'язана з Україною, ми розповідали в цьому матеріалі.

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