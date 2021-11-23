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Не ведіться на вкиди: директор Марини Хлєбнікової розповів, як вона зараз почувається

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 14:30
В закладинки
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Кілька днів тому Марина Хлєбнікова постраждала через пожежу у власному будинку. Співачку екстрено доставили до клініки з отруєнням чадним газом та сильними опіками
Стан Марини Хлєбнікової стабілізується
Стан Марини Хлєбнікової стабілізується / Фото: Инстаграм

Відома співачка зараз лежить у реанімації, але є хороша новина – Марину Хлєбнікову відключили від ШВЛ. Раніше лікарі визначали стан співачки як стабільно тяжкий.

Поки що жодних серйозних операцій артистці не проводили. Відомо, що вона має сильні опіки повік і, прийшовши до тями, вона, ймовірно, зіткнеться з труднощами – їй боляче дивитися. Також у Хлєбнікової сильно вражені дихальні шляхи, – розповів лікар артистки kp.ru .

Через якийсь час на місці опіків почало з'являтися зараження – від цього у співачки розпочався жар. Щоб підтримувати життєдіяльність її виконавиці годували через зонд.

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Представник співачки розповів про її здоров'я
Представник співачки розповів про її здоров'я / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Сьогодні менеджер артистки Данила Прайс звернувся до всіх її шанувальників у себе на сторінці в Instagram. За його словами, Хлєбнікова починає потроху одужувати.

Вчора були Марина, стан стабілізується, вона перебуває під наглядом лікарів, які роблять все максимально можливе для її якнайшвидшого відновлення. На цей момент це вся інформація, якою можемо поділитись. Триматимемо вас в курсі, якщо з'являться якісь великі зміни, – написав Данило.

Фото: Instagram

Також Прайс попросив фанатів фільтрувати інформацію про Марину, яку вони читають у Мережі – більшість із цього неправда.

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Друзі, не ведіться на вкидання навіть якщо це якийсь відомий журнал чи телепередача, – звернувся директор співачки.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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