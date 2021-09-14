У шоу Маска з'явилася нова ведуча (фото)

Хто буде провідною BACKSHOW у другому сезоні "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Саме Natella Kirs в BACKSHOW, яке виходить після кожного нового випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна", розповість подробиці створення масштабного проєкту, а також дізнається таємниці детективів і артистів.

Відома блогерка Natella Kirs на своєму YouTube-каналі KIRS.TV чесно, з гумором і сарказмом аналізує телевізійні проекти та новини шоу-бізнесу з точки зору глядача. А цього року вона приєдналася до колективу шоу "Маска" і зможе розповісти про кухню телепрограми з іншого боку.

Natella Kirs стане ведучою BACKSHOW / Фото: телеканал "Україна"

Дівчина зізнається – такий формат роботи для неї в новинку, та незважаючи на суперсекретність шоу, вона знає, чим зацікавити глядачів.

Ми з шоу "Маска" дуже круто доповнюємо одне одного! Я просто обожнюю детективи і загадки. А ще у мене зібралося багато цікавих питань про таємниці першого сезону, які ще не були розкриті. Тому можу точно сказати, що наше шоу буде дуже крутим – поділилася Natella Kirs.

BACKSHOW другого сезону гіпершоу "Маска" виходитиме на YouTube-каналі проєкту. У кожному з випусків його ведуча буде задавати гострі питання ведучому і зірковим детективам, а також розкривати таємниці створення найзагадковішого шоу країни.

Natella Kirs і загадкова маска для BACKSHOW / Фото: телеканал "Україна"

У випусках блогу Natella вражатиме не тільки цікавими розповідями, а й ефектними образами, які створила художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

Нагадаємо, унікальне BACKSHOW про таємниці залаштунків шоу "Маска", яке транслювали на діджитал-майданчиках телеканалу "Україна", потрапило в шорт-лист авторитетної міжнародної премії Promax Europe Awards 2021. Загадковим Містером Маска був ведущий Андрій Онищук.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Чекайте на другий сезон найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже зовсім скоро!

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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