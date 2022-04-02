Вакарчук показав несамовиті кадри знищеного готелю, де колись зупинявся "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук показав зруйнований готель на Півдні, де не раз зупинявся / Фото: instagram.com/okeanelzy_official
Україна вже більше місяця зазнає російського вторгнення. Величезна кількість наших міст постраждали від військового безумства рашистів, квітучі та сучасні міста з новобудовами перетворені на руїни. Одну із жертв війни показав Святослав Вакарчук.
Лідер "Океану Ельзи" на сторінці в інстаграм опублікував кадри одного з готелів на півдні України, де він неодноразово зупинявся. Замість готелю тепер – суцільні руїни!
Ніколи Росії не відмитися від цієї кривавої війни, не одне покоління ще страждатиме, несучи відповідальність за геноцид українського народу.
Також дивіться рідкісне фото Святослава Вакарчука з донькою.
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