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Яка красуня! Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з донькою у Львові

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 11:49
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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" разом з прийомною донькою Діаною Фонарьовою підняли синьо-жовтий прапор
Святослав Вакарчук з донькою підняв прапор України
Святослав Вакарчук з донькою підняв прапор України / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук з перших днів війни Росії проти України одразу ж вступив у лави тероборони у рідному Львові. Також він їздить різними містами нашої країни та допомагає постраждалим.

Зараз Вакарчук приїхав на кілька днів до Львова. Там він зустрівся зі своєю прийомною дочкою Діаною. В Instagram артист опублікував спільне фото з дівчиною.

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На фото музикант разом з дочкою тримають прапор України, який подарували військовослужбовці.

Цей прапор – подарунок від бійців 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади. Розгорнули його у Львові разом з донькою Діаною, – написав співак.

Окрім того, лідер "Океану Ельзи" розповів, що Діана з перших днів війни волонтерить у Львові та допомагає біженцям.

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Вона разом з командою однодумців волонтерить у Львові з перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, що потрапили до Львова, знайти прихисток в різних містах Європи, – додав музикант.

Фоловери одразу засипали компліментами доньку Вакарчука:

  • Яка красива у вас Діана.
  • Сім'я героїв!
  • Молодець, Діана.
  • Дякую, що виховали таку доньку! Бережіть себе та її!
Скіншот Instagram

Зазначимо, що Діана Фонарьова – дочка першої дружини Вакарчука Лялі Фонарьової від ексчоловіка, львівського бізнесмена Володимира Тарасюка. До слова, Святослав та Ляля пробули у шлюбі 20 років. Влітку 2021 року вони повідомили про розлучення.

Незважаючи на те, що Діана – прийомна донька, співак виховував її як рідну. Він і зараз з неї підтримує теплі стосунки.

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Як відомо, у 2018-му Діана закінчила Ноттінгемський університет у Великій Британії та здобула диплом магістра.

Варто додати, що в серпні 2021 року Вакарчук вперше став батьком. Його обраниця, продюсерка Євгенія Яцута – народила йому сина Івана.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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