Вірі Брежнєвої – 40: як змінилася зовнішність співачки (фото)

Як Віра Брежнєва виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва не соромиться показувати свої дитячі фото, хоч зізнається, що в школі була бридким каченям. Пропонуємо згадати, як змінювалася зовнішність співачки.

У дитинстві Віра Галушка (дівоче прізвище зірки) терпіла знущання з боку однолітків.

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В юності майбутня співачка носила коротку стрижку та окуляри для зору. Одяг та стиль, за словами самої Брежнєвої, теж залишали бажати кращого. Як вона нещодавно зізналася, коротку стрижку вона носила через тата.

Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва в юності / Фото: instagram.com/ververa

Життя майбутньої зірки кардинально змінилося після того, як воно потрапило до популярного гурту "ВІА Гра".

Віра Брежнєва у "ВІА Гре" / Фото: Instagram

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Віра Брежнєва, Ганна Седокова, Надія Мейхер, Валерій Меладзе / Фото: Instagram

Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва / Фото: Instagram

Альбіна Джанабаєва, Віра Брежнєва та Надія Мейхер / Фото: Instagram

Через чотири роки постійних концертів, гастролей та записів нових пісень Брежнєва залишила гурт та розпочала сольну кар'єру, яку досі активно розвиває.

/ Фото: Instagram

/ Фото: Spletnik

/ Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю / Фото: Инстаграм

Раніше Віра Брежнєва вирішила згадати запальні 2000-ті, коли вона виступала у гурті "ВІА Гра" і записала ремейк пісні "Не треба"