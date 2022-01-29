Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Нова весна ОЕ

Скандал з Єгоровою

РФ хейтить Сердючку

Роман Пітта

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Все через тата: Віра Брежнєва кілька років не могла відростити стрижку "під хлопчика" (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 19:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка показала архівну світлину, на якій вона з коротким волоссям
Віра Брежнєва кілька років носила коротку стрижку
Віра Брежнєва кілька років носила коротку стрижку / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, з якою не хоче спілкуватися дочка Костянтина Меладзе, опублікувала в Instastories рідкісну світлину. Чи бачили ви колись ексучасницю "ВІА Гри" з дуже коротким волоссям?

Саме так Віра Брежнєва виглядала у школі, коли її батько вирішив для себе проблему із зачісками, які так не любив робити своїм дочкам. Нагадаємо, що Брежнєва має двох сестер. Як вони виглядають та чим займаються, ми розповідали тут.

Реклама

Віра Брежнєва показала себе у молодості
Віра Брежнєва показала себе у молодості / Фото: instagram.com/ververa

У підписі до фото Віра розповіла, як у віці 7-8 років потрапила до перукарні разом із сестрою.

Батьку складно давалося щоранку нас зачісувати. Він вирішив це питання просто. Відвів нас до перукарні і нас підстригли. Сестру під каре, мене – під хлопчика чи типу того, – написала Брежнєва.

Коротке волосся вона носила довго. Коли ж Віра завагітніла, їй сказали, що не можна стригтися. Так артистці вдалося відростити своє волосся.

Реклама

Співачка Віра Брежнєва
Співачка Віра Брежнєва / Фото: Инстаграм

Минулої осені Віра Брежнєва відсвяткувала 19 років з того дня, коли її взяли у "ВІА Гру". За словами Віри, вона від початку була впевнена, що потрібна "ВІА Грі", хоча на кастинг потрапила випадково – її запросив адміністратор гурту, помітивши білявку на концерті у Києві.

Віра Брежнєва у "ВІА Гре"
Віра Брежнєва у "ВІА Гре" / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Так, під час відбору їй ставили каверзні питання – наприклад, чи знімалася вона в порно. А після кастингу Вірі сказали, що вона має схуднути на три кілограми за місяць, а також займатися з педагогом з вокалу.

Раніше ми розповідали, що сестра Віри Брежнєвої кардинально змінилася після розлучення з Цекало.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти