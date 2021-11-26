Вєрка Сердючка випустить нову пісню до Нового року

Вєрка Сердючка випустить нову пісню / Фото: Инстаграм

Вже понад рік у артистки спостерігається творче затишшя – останній англомовний альбом Вєрка випустила ще минулої осені. Тому українські фанати вже скучили за її хітовими композиціями. Але для них є гарна новина, напередодні новорічних свят Сердючка презентує нову роботу.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Андрій Данилко, який розповів про концерт, який довелося скасувати через проблеми зі здоров'ям. Виконавець опублікував невеликий ролик, у якому звучить уривок нової пісні. В анонсі Вєрка у різдвяному светрі, з'явилася разом зі своєю "мамою", в яку вже багато років перетворюється подруга Данилко Інна Білоконь.

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Для кожного, хто має намір святкувати! Незабаром..., – написав артист.

Шанувальники з нетерпінням чекають на нову пісню.

Фото: Instagram

Прославилася Вєрка Сердючка після виходу популярного на початку нульових "СВ-шоу", де вона виступала в ролі провідниці спального вагона. Згодом Сердючка почала виступати як поп-виконавиця і випустила низку альбомів, зняла кілька відеокліпів, які миттєво стали популярними.

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