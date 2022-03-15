Віка з НЕАНГЕЛІВ пояснила, чому вона мовчить про війну в Україні: "Господь розсудить позицію кожного"

Вікторія Сміюха розповіла, що її сім'я постраждала у Харькові під час обстрілів / Фото: instagram.com/vikanablack

Йде 20-й день війни в Україні. За цей період вже багато зірок українського шоубізу озвучили свою позицію та проявили свій патріотизм. Монатік навіть написав вірш на тему війни, а Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні найталановитішим воїнам ЗСУ.

Водночас ексучасниця гурту НЕАНГЕЛИ не хотіла на публіку говорити про кровпролиття в Україні, до якого призвів путін. Лише днями вона наважилась висловитись.

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Я ненавиджу цю кляту війну! Вона забирає безліч життів! Щодня! І також я ненавиджу те, як на ній піаряться мої колеги по цеху, вишукуючи жертв для інформаційної війни всередині свого ж професійного кола. Я мовчу, не тому що я нейтральна, права, ліва чи якась ще!, – написала Вікторія в Instagram.

Співачка зізналась, що їй зараз боляче і потрібно "прийти до тями". Також Віка розповіла, що її сім'я постраждала у Харькові – снаряд поцілив у квартиру, де перебували батько та мати Сміюхи.

Я у столиці. Я не втекла. Я не роблю прямих ефірів з моїм плачевним обличчя на весь екран. Мені треба заспокоїтись. На мені відповідальність за добробут моїх найулюбленіших людей. З моєю близькою людиною я організувала евакуацію сім'ї з Харкова в надійне укриття. Постраждали не лише мої батьки, а й інші родичі, що теж жили в місті, яке поселилося в моєму серці назавжди!, – додала артистка.

Віка наголосила, що вона – за Україну та проти війни і геноциду української нації. Також Вікторія порадила "носіям традиційних/нетрадиційних поглядів, а також раптовим патріотам спрямувати свій гнів не на неї через мовчанку, а взяти свою сміливість та використовувати її проти спільного недруга".

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Країна потребує героїв на ділі — не на словах! Я не люблю шантажу, я не люблю провокацію. І я не люблю бруд. Коли відбувається трагедія в моїй державі, я стою з ним до кінця! У мене немає манери тицяти пальцем. Господь розсудить позицію кожного. Але я буду тим, хто залишиться зі своїм народом, не обов'язково з'являючись у прямому ефірі! Повірте, мені зараз не до публічності. Я така сама людина, як і мільйони інших громадян моєї Батьківщини, – заявила співачка.

Раніше Злата Огнєвіч заявила, що у неї не залишилося виправдань для жодного жителя росії. А ось тревел-блогер Антон Птушкін сказав, що "ціле покоління росіян ростиме з тавром цієї війни".

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