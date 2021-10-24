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Залишив гроші в ЦУМі: Олег Панюта розповів, на що витратив першу зарплату

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 жовтня, 13:54
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Ведучий Олег Панюта вже багато років працює на телебаченні, але, як і багато відомих журналістів, починав свою кар'єру ще в університетські роки – проходив практику в ЗМІ
Олег Панюта починав свою журналістську кар'єру ще в 90-і роки
Олег Панюта починав свою журналістську кар'єру ще в 90-і роки

Зараз Олег Панюта бере інтерв'ю у перших осіб країни, багато років веде рейтингову програму "Сьогодні. Підсумки з Олег Панютою" на телеканалі "Україна", але, на початку свого шляху, відточував журналістські навички на місцевому каналі.

Це був 1990 рік. Тоді у мене було в кінці кінців непогано з грошима , – згадує телеведучий.

Знайому для багатьох студентів проблему нестачі грошей Олег не відчував, адже незважаючи на відсутність стажу зарплата молодого журналіста була досить високою:

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Мені платили 300 рублів. Я дуже добре працював і вони хотіли, щоб я після навчання до них повернувся, – розповідає Панюта.

У студентські роки ведучий отримував хороший гонорар
У студентські роки ведучий отримував хороший гонорар

Під час проходження практики на регіональному телебаченні в Сімферополі в 90-і роки керівництво помітило професійний потенціал Олега і його здатність до швидкого навчання. Тому навіть після закінчення стажування йому продовжували надходити пропозиції про роботу і заохочення від начальства у вигляді гонорару:

Мені навіть через півроку, коли я вже не працював, виписали премію в 150 рублів і направили в університет, – ділиться Олег.

На перші зароблені в журналістиці гроші ведущий купив собі сірий в'язаний пуловер в ЦУМі, який йому довго прослужив, а ту частину заробітку, яка лишилася, віддав батькам.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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