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Телеведучі Ігор Пупков та Віталій Віталій Школьний про характер і породи своїх улюблених кішок

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
8 серпня, 09:00
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Міжнародний день котів – неофіційне свято, яке прихильники пухнастиків традиційно відзначають 8 серпня
Ігор Пупков та Віталій Шкільний показали своїх домашніх улюбленців
Ігор Пупков та Віталій Шкільний показали своїх домашніх улюбленців / Фото: пресслужба

Серед них – ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна", які вже не уявляють життя без ласкавого муркотіння і потішних витівок своїх чотириногих друзів.

Віталій Школьний пригадує, що мрія про домашнього улюбленця з’явилась раптово. Ведучий почав марити ідею завести сфінкса – прочитав величезну кількість інформації про породу, характер, особливості догляду, але довгий час не наважувався. А коли переїжджав у власну квартиру, разом з ним поріг дому переступила кішка Тигра. Ще через кілька місяців до компанії приєднався кіт Том.

Відкриваючи двері оселі для канадських сфінксів, будьте готові отримувати безмежну любов і ніжність. Коли готую на кухні, мої коти сидять на підвіконні і годинами спостерігають. Вмиваюся – сідають на бортик ванни. Кіно дивляться поруч зі мною на дивані. А під час прибирання або читання залазять на спину. Коли працюю за комп'ютером, Тигра і Том влаштовуються поруч з теплим монітором і стежать за творчим процесом. Це не ті коти, які гуляють самі по собі. Вони частина вас – добра, муркотлива частина, – розповів про своїх улюбленців Віталій Школьний.

Віталій Шкільний зі сфінксами
Віталій Шкільний зі сфінксами / Фото: прес-служба

А його зірковий колега Ігор Пупков мріяв про домашню тваринку з самого дитинства. І хоча з першої зустрічі з кішкою Масянею минуло вже 14 років, телеведучий досі згадує цей момент з теплотою.

Маленька висловуха кішечка так пригорнулась до мене, що сумнівів не було: це вона! Як і всі кошенята, Масяня була допитливою, грайливою і трохи бешкетною. Щоправда, вихованню вона піддавалась і була дуже дружелюбною. Щоранку будила мене, тицяючи мокрим носом в очі. Втім, з появою собаки характер Масяні змінився. Спершу дружби не сталося, але зараз вони можуть стати горою одне за одного. А 6 років назад я не зміг залишитись осторонь і пожалів кошеня – так у нас з’явилась Сіма. З ними я переконався: хто б не казав, що коти живуть самі собою і їм не важлива наша увага – не правда!, – поділився Ігор Пупков.

За словами телеведучого, коти дуже потребують спілкування з людиною.

Ігор Пупков зі своєю кішкою
Ігор Пупков зі своєю кішкою / Фото: прес-служба

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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