Влад Яма "оголився" перед публікою: "Ого, який лисий!"

Влад Яма здивував різкими змінами в зовнішності. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Не встигли користувачі Мережі оговтатись від перевтілень Віталія Козловського, як до нього приєднався Влад Яма! Хореограф також лишився бороди, як і співак. Ймовірно, фанам не звично бачити кумирів без їхнього "родзинки".

Так, під час вікенду у Маямі, де Влад Яма неочікувано зустрівся з Дмитром Монатіком, танцюрист довірив своєму шестирічному сину Леонові роботу барбера – хлопчик за допомогою електробритви позбавив зіркового татуся бороди, але залишив вуса та маленьку борідку.

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Фото: скріншот instastories/vladyama_official

Проте сам хореограф на цьому не зупинився та довів справу до кінця. Він кардинально змінив імідж!

Фото: скріншот instastories/vladyama_official

Довгі роки Влад Яма з'являвся на публіці з густою та доглянутою бородою, проте "життя потребує експерементів". У Instagram 39-річний артист похизувався своїм образом, сидячи в машині.

Влад Яма показав фанам новий імідж. / Фото: instagram.com/vladyama_official

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Ну, привіт, 2007! Дружина не впізнає, вітерцем незвично обдуває, почуваюся голеньким, але загалом добре, – підписав фото Яма.

Фоловери здивувалися "молодому" образу Ями та зазначили, що йому пасує. Ба більше фани згадали, як виглядав кумир близько 15 років тому, коли був учасником "Танців з зірками" в парі з Наталією Могилевською:

Чомусь одразу згадався танець із Наталю Могилевською в образі Маски (по-моєму це була самба?!) без бороди – ?.

Помолодшали років на 10 точно.

Затягнув гідно – ??. Я б не наважився.

Голий, зовсім головий.

Фантомас.

Сам на себе не схожий.

Ого, який лисий.

Фото: скріншот instagram/vladyama_official

Нагадаємо, раніше Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним новорічної ночі.