Влад Яма "оголився" перед публікою: "Ого, який лисий!"

Влад Яма здивував різкими змінами в зовнішності. / Фото: instagram.com/vladyama_official
Не встигли користувачі Мережі оговтатись від перевтілень Віталія Козловського, як до нього приєднався Влад Яма! Хореограф також лишився бороди, як і співак. Ймовірно, фанам не звично бачити кумирів без їхнього "родзинки".
Так, під час вікенду у Маямі, де Влад Яма неочікувано зустрівся з Дмитром Монатіком, танцюрист довірив своєму шестирічному сину Леонові роботу барбера – хлопчик за допомогою електробритви позбавив зіркового татуся бороди, але залишив вуса та маленьку борідку.
Проте сам хореограф на цьому не зупинився та довів справу до кінця. Він кардинально змінив імідж!
Довгі роки Влад Яма з'являвся на публіці з густою та доглянутою бородою, проте "життя потребує експерементів". У Instagram 39-річний артист похизувався своїм образом, сидячи в машині.
Ну, привіт, 2007! Дружина не впізнає, вітерцем незвично обдуває, почуваюся голеньким, але загалом добре, – підписав фото Яма.
Фоловери здивувалися "молодому" образу Ями та зазначили, що йому пасує. Ба більше фани згадали, як виглядав кумир близько 15 років тому, коли був учасником "Танців з зірками" в парі з Наталією Могилевською:
- Чомусь одразу згадався танець із Наталю Могилевською в образі Маски (по-моєму це була самба?!) без бороди – ?.
- Помолодшали років на 10 точно.
- Затягнув гідно – ??. Я б не наважився.
- Голий, зовсім головий.
- Фантомас.
- Сам на себе не схожий.
- Ого, який лисий.
Нагадаємо, раніше Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним новорічної ночі.