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Вот так встреча: Монатик подловил Влада Яму на пляже в Майами

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 января, 13:19
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Сейчас оба артиста находятся на отдыхе на солнечном побережье Майами. Сюрпризом для украинских знаменитостей стала встреча на одном из пляжей курорта
Монатик встретил Яму в Майами
Монатик встретил Яму в Майами / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик вместе с семьей отправился встречать новогодние праздники в США. Семейство артиста наслаждается отдыхом в штатах, а во время поездки музыкант показал как подросли его сыновья.

Оказалось, что хореограф Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном тоже приехали отдохнуть в Майами. До этого танцовщик вместе в семьей отдыхал в Мексике.

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Неожиданная встреча украинских артистов случилась на одном из местных пляжей, где Дмитрий Монатик подловил семью хореографа на видео.

Скриншот – instagram.com/monatik_official

О Боже, Дженнифер! Посмотри на этого мужчину, посмотри на него! Это какой-то телеведущий или известный танцовщик. Я не знаю, скажи мне, кто это? Вау! Думаю, я знаю его! – смешно прокомментировал видео Монатик на английском языке.

Позже певец поделился в своих Instastories совместной фотографией двух звездных семей, на ней Влад Яма с женой Лилианой и супруга Монатика Ирина весело позируют вместе.

Скриншот – instagram.com/monatik_official

Вот так встреча, – подписал фотографию исполнитель.

Также недавно, артист вспомнил, как торговался со Светланой Лободой за трек "40 градусов". Кстати, композицию написал для звезды именно Дмитрий Монатик.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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