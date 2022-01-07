Вот так встреча: Монатик подловил Влада Яму на пляже в Майами

Сейчас оба артиста находятся на отдыхе на солнечном побережье Майами. Сюрпризом для украинских знаменитостей стала встреча на одном из пляжей курорта

Монатик встретил Яму в Майами / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик вместе с семьей отправился встречать новогодние праздники в США. Семейство артиста наслаждается отдыхом в штатах, а во время поездки музыкант показал как подросли его сыновья.

Оказалось, что хореограф Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном тоже приехали отдохнуть в Майами. До этого танцовщик вместе в семьей отдыхал в Мексике.

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Неожиданная встреча украинских артистов случилась на одном из местных пляжей, где Дмитрий Монатик подловил семью хореографа на видео.

Скриншот – instagram.com/monatik_official

О Боже, Дженнифер! Посмотри на этого мужчину, посмотри на него! Это какой-то телеведущий или известный танцовщик. Я не знаю, скажи мне, кто это? Вау! Думаю, я знаю его! – смешно прокомментировал видео Монатик на английском языке.

Позже певец поделился в своих Instastories совместной фотографией двух звездных семей, на ней Влад Яма с женой Лилианой и супруга Монатика Ирина весело позируют вместе.

Скриншот – instagram.com/monatik_official

Вот так встреча, – подписал фотографию исполнитель.

Также недавно, артист вспомнил, как торговался со Светланой Лободой за трек "40 градусов". Кстати, композицию написал для звезды именно Дмитрий Монатик.