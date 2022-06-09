Володимир Дантес та Даша Кацуріна засвітили каблучки на безіменних пальцях (відео)

Фани підозрюють, що у Дантеса та Кацуріної роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у соцмережах стали підозрювати, що Володимир Дантес буцімто почав зустрічатися з Дашою Кацуріною. Фанати натякають на любовний чотирикутник. Але чи насправді це так – невідомо.

Пильні шанувальники вирішили провести розслідування у Мережі, щоб так би мовити вивести на чисту воду музиканта та дівчину. Так фани вияснили, що Дантес проводить чимало часу з Дашею. Днями вони разом пекли печиво та садили квіти.

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Ба більше, як з'ясували користувачі Мережі, Дантес та Кацуріна носять однакові каблучки, та щей на безіменних пальцях. Відео з такими доказами опублікували в TikTok.

Скріншот TikTok

Цілком можливо, що Дантес та ексдружина ресторатора Кацуріна просто дражнять публіку і навмисно підливають масло у вогонь. Але фанати стоять на своєму і вірять, що між ними роман.

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До слова, такі онлайн-розслідування до вподоби решті фоловерам і вони з нетерпінням чекають нових частин:)

Дантес набагато кращий за ії колишнього.

Скріншот TikTok

Чекаю наступну частину.

Скріншот TikTok

Мені здається вони просто підтримують один одного після розлучень.

Скріншот TikTok

Раніше також шанувальники провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися один від одного в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.

Нагадаємо, днями Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.