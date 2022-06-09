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Володимир Дантес та Даша Кацуріна засвітили каблучки на безіменних пальцях (відео)

Анастасія Рогожінська
9 червня, 10:34
Фанати все ніяк не заспокоються, поки не дізнаються подробиці особистого життя Дантеса та Дорофєєвої після їхнього розлучення

Фани підозрюють, що у Дантеса та Кацуріної роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у соцмережах стали підозрювати, що Володимир Дантес буцімто почав зустрічатися з Дашою Кацуріною. Фанати натякають на любовний чотирикутник. Але чи насправді це так – невідомо.

Пильні шанувальники вирішили провести розслідування у Мережі, щоб так би мовити вивести на чисту воду музиканта та дівчину. Так фани вияснили, що Дантес проводить чимало часу з Дашею. Днями вони разом пекли печиво та садили квіти.

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Ба більше, як з'ясували користувачі Мережі, Дантес та Кацуріна носять однакові каблучки, та щей на безіменних пальцях. Відео з такими доказами опублікували в TikTok.

Скріншот TikTok
@fura_ann## Love You So – The King Khan & BBQ Show

Цілком можливо, що Дантес та ексдружина ресторатора Кацуріна просто дражнять публіку і навмисно підливають масло у вогонь. Але фанати стоять на своєму і вірять, що між ними роман.

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До слова, такі онлайн-розслідування до вподоби решті фоловерам і вони з нетерпінням чекають нових частин:)

  • Дантес набагато кращий за ії колишнього.
Скріншот TikTok
  • Чекаю наступну частину.
Скріншот TikTok
  • Мені здається вони просто підтримують один одного після розлучень.
Скріншот TikTok

Раніше також шанувальники провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися один від одного в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.

Нагадаємо, днями Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.