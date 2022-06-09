Володимир Дантес та Даша Кацуріна засвітили каблучки на безіменних пальцях (відео)

Фани підозрюють, що у Дантеса та Кацуріної роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina
Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у соцмережах стали підозрювати, що Володимир Дантес буцімто почав зустрічатися з Дашою Кацуріною. Фанати натякають на любовний чотирикутник. Але чи насправді це так – невідомо.
Пильні шанувальники вирішили провести розслідування у Мережі, щоб так би мовити вивести на чисту воду музиканта та дівчину. Так фани вияснили, що Дантес проводить чимало часу з Дашею. Днями вони разом пекли печиво та садили квіти.
Ба більше, як з'ясували користувачі Мережі, Дантес та Кацуріна носять однакові каблучки, та щей на безіменних пальцях. Відео з такими доказами опублікували в TikTok.
@fura_ann## Love You So – The King Khan & BBQ Show
Цілком можливо, що Дантес та ексдружина ресторатора Кацуріна просто дражнять публіку і навмисно підливають масло у вогонь. Але фанати стоять на своєму і вірять, що між ними роман.
До слова, такі онлайн-розслідування до вподоби решті фоловерам і вони з нетерпінням чекають нових частин:)
- Дантес набагато кращий за ії колишнього.
- Чекаю наступну частину.
- Мені здається вони просто підтримують один одного після розлучень.
Раніше також шанувальники провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися один від одного в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.
Нагадаємо, днями Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.