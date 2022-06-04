Дантес та Кацуріна проводять час разом – печуть печиво та садять квіти (фото)

Володимир Дантес і Даша Кацуріна все більше підігрівають інтерес своїх шанувальників у соціальних мережах спільним проведенням часу.

Володимира Дантеса знову застали з Дашею Кацуріною / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Чутки про роман Володимира Дантеса з екс-дружиною нового хлопця Наді Дорофєєвої з'явилися в Мережі відразу після того, як співак неоднозначно привітав Дашу Кацуріну з днем народження.

У соціальних мережах фанати стали уважніше стежити за дівчиною та музикантом, щоб знайти докази їхніх стосунків. Тільки ось Даша та Вова, схоже, нічого особливо приховувати і не збираються.

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Останнім часом пара стала часто з'являтися в Instastories один в одного. Хоч і не відкрито, але Дантес і Кацуріна демонструють публіці, що проводять дозвілля разом.

Так, наприклад, сьогодні Даша запостила у себе в акаунті історію, де вона та таємничий хлопець разом готують печиво. У незнайомці всі відразу ж дізналися Дантеса з татуювання на руці.

Скріншот – instagram.com/dasha_katsurina

У наступних історіях Даша і Вова разом вирушили садити рослини. На фото з квіткою Кацуріна знову показала лише руку Дантеса.

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Скріншот – instagram.com/dasha_katsurina

Не виключено, що співак та екс-дружина ресторатора дражнять публіку своїми натяками на стосунки. Але фанати не втрачають надію на нову пару.

Як писав раніше сайт "Сегодня", шанувальники провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися один від одного в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.

Поки що ніхто з учасників любовного чотирикутника не розкриває всіх подробиць стосунків. Але нещодавно Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої з Кацуріним.