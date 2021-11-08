"Вдерлися до нашої спальні та обговорюють": дружина Войтенка зі скандалом з'явилася на Танцях з зірками

Валентина Войтенко прийшла на "Танці з зірками" / Фото: YouTube

Минулий десятий вечір на паркеті був присвячений сім'ї – пари танцювали разом зі своїми рідними людьми, тому Костянтин Войтенко особливо хвилювався – актор сподівався побачити на "Танцях з зірками" дружину Валентину.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Лілія Ребрик розповіла про найскладніші моменти участі у фантастичному шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Костянтин Войтенко запрошував дружину станцювати разом на шоу і навіть підготував дня її сукню. Та Валентина з'явилася наприкінці номера коли актор вже не сподівався на диво.

Незважаючи на обійми із чоловіком, Валентина Войтенко різко висловилася про проєкт, зазначивши, що їй не подобається, коли проблеми її сім'ї обговорюють на телебаченні.

Дісталося від Валі й Маші Єфросініній, яка була ведучою на балконі.

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Я дуже не люблю, що про мене і про наші стосунки з Костею щотижня розповідають по національному телебаченню. Таке враження, що всі ці софіти, камери і ви, Маша... вдерлися до нашої спальні та обговорюють, як ми вибудовуємо сімейне життя, – сказала дружина Костянтина Войтенка.

Дивіться, як це було:

Що сталося із родиною Войтенка

Ще в перших ефірах "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розповів, що вони з дружиною посварилися, мають проблеми, вони не живуть разом і відвідують сімейного терапевта.

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Костянтин Войтенко з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/valentina_voitenko

У кожному наступному випуску шоу ведучі обговорювали сімейне життя Войтенка, а невдовзі Валентина заявила, що в ефірі танцювального проєкту говорять неправду про неї і попросила творців шоу не вплутувати її у скандал, виставляючи її сімейне життя на загальний огляд.

Минулого вечора, до речі, Костянтин Войтенко сказав, що шкодує про свій вчинок, коли він поділився сімейною драмою на всю країну. За його словами, це лише погіршило складну ситуацію.

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