Не рухалася 10 хвилин: Лілія Ребрик розповіла про найскладніші моменти з маскою Феї (відео)

Учора ввечері в новому випуску гіпершоу "Маска" розсекретили чергового персонажа. Виявилося, що Феєю була Лілія Ребрик, і їй було дуже непросто виступати у цьому костюмі

Лілія Ребрик розповіла про те, як створювали маску Феї / Фото: YouTube

Довгоочікуваний третій епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна" був яскравим і сповненим несподіванок та сюрпризів. Спочатку Андрій Данилко шокував глядачів зізнанням, потім Оля Полякова фліртувала із DZIDZIO, а ще ми дізналися, хто ховався за маскою Феї.

Костюм Лілії Ребрик дістався не найлегший. Лише крила важать 10 кг. Незважаючи на мініатюрність та вишуканість Феї, цей персонаж був одним із найскладніших у розробці.

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Та й ведучій довелося непросто. Під час виготовлення маски Ребрик змушена була сидіти нерухомо 10 хвилин.

Коли ми робили цю маску, я просиділа хвилин десять взагалі нерухомо. Мені сказали заплющити очі і не рухатися. Це виявилося дуже складно, – каже Лілія Ребрик у пост-шоу "Маски".

Лілія Ребрик та її маска Феї / Фото: YouTube

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Зірка телеканалу "Україна" також зазначила, що вони з Феєю абсолютно не схожі – адже Лілія Ребрик завжди посміхається, а її маска холодна та серйозна.

Дивіться інтерв'ю з Лілією Ребрик одразу після третього випуску шоу "Маска":

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Не пропустіть продовження найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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