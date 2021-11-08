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Самоізоляція та возз'єднання сімей: найцікавіше з десятого ефіру Танців з зірками (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 01:01
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Дивіться всі виступи пар у новому випуску, а також дізнайтеся, хто назавжди залишив проєкт цієї неділі
Як пройшов десятий ефір "Танців зі зірками"
Як пройшов десятий ефір "Танців зі зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Новий ефір "Танців з зірками" був присвячений родині. Учасники виходили на паркет разом зі своїми близькими людьми. Більше того, всі пари готували по два номери та складали іспит з бального танцю.

А вчора ми розповідали, яку зірку розсекретили у новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Дивіться, хто ховався за маскою Феї!

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Першими почали – Артур Логай з дружиною та синами, а також партнерка Артура – Анна Кареліна. Контемпорарі під акомпанемент Дмитра Шурова приніс їм 30 балів.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук розпочали 10-й ефір з вальсу. На 28 балів зіркові судді оцінили перший танець пари.

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Олександра Зарицька запросила на паркет свою бабусю, яка допомогла Саші та її партнеру Юрію Мєшкову підготувати номер в українській тематиці. 28 балів заробили учасники.

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Ольга Харлан та Дмитро Дікусар знаходяться на самоізоляції, тому танцювали ча-ча-ча поза паркетом шоу. Та незважаючи на хворобу пара продовжує боротьбу за перемогу на проєкті. Оцінка Ольги та Дмитра – 26 балів.

Наступними на паркет вийшли Діма Каднай, Аліна Лі та батько музиканта. Нагадаємо, що минулого тижня Каднай був відсутній на "Танцях з зірками" через COVID-19. Танець тріо зіркове журі оцінило у 30 балів.

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков вдруге вийшли на паркет. На цей раз із самбою, яку бояться всі учасники проєкту. 23 бали заробили Саша та Юра за другий танець.

Другим танцем Артура Логая і Анни Кареліної був квікстеп. 28 балів – ще одна оцінка пари у десятому ефірі шоу.

Далі свій другий танець показали Ольга Харлан та її старша сестра Тетяна. Дівчата заробили 29 балів, а Дмитро Дікусар повідомив, що у них із Олею негативні результати тесту на COVID-19.

Діма Каднай та Аліна Лі показали досить палкий другий танець, який приніс їм 29 балів від суддів.

Настав час другого танцю Костянтина Войтенко. Актор сподівався, що на паркеті до нього приєднається жінка, та все ж таки танцював один. А вже наприкінці номеру Валентина Войтенко з'явилася у студії шоу і обійняла чоловіка. Друга оцінка Костянтина Войтенка – 30 балів.

Далі на проєкті розпочалося шоу результатів із обов'язковим "танцем за життя", за підсумками якого визначилася пара-аутсайдер десятого ефіру. Хто залишив "Танці зі зірками" 7 листопада, дізнайтесь тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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