Результат на обличчя! Ксенія Собчак показала, на чому стала старанно економити через санкції проти Росії

Російська телеведуча б'є на сполох через обмеження, які почали діяти в Росії після нападу на Україну

Ксенія Собчак виправдалась за неохайний зовнішній вигляд / Фото: Instagram

Поки Григорій Лепс, зціпивши зуби, приймає ту диктаторську реальність у Росії, Ксенія Собчак – скаржиться. Вона одна з перших почала невдоволено висловлюватись за санкції проти РФ.

Ксенію Собчак не хвилює, що російські військові цинічно обстрілюють українські міста. Вона більше турбується про те, що не зможе...заробляти на YouTube.

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До речі, днями скандальна блондинка випустила новий випуск свого YouTube- шоу "Осторожно: Собчак" про тих знаменитих росіян, які залишились в країні-агресорці, зважаючи на "нову реальність".

У програмі Собчак з'явилась у не в найпривабливішому світлі, що не змогли не помітити глядачі. До вторгнення РФ в Україну телеведуча завжди поставала у кадрі з мейком та в стильних образах, однак зараз у її життя – чорна смуга.

Такою бачать шанувальники телеведучу останнім часом / Фото: Скріншот з YouTube

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Толстовка, нерозчесане волосся і ні краплі макіяжу – саме в такому вигляді вона з'явилась перед глядачами. Ксенія записала підводки та інтерв'ю в домашньому одязі та з брудною головою і абсолютно цього не соромилась, бо це ж "нова реальність" в Росії.

Звісно ж, зовнішній вигляд знаменитості одразу розкритикували хейтери. Так, одна з користувачів в соцмережах написала: "Зверніть увагу, як жахливо виглядає Собчак на своїх останніх трьох випусках, очевидно вона знає вже щось, чого не знаємо ми".

На що Ксенія зі звичною їй іронією відповіла: "Не страшно, а бюджетно". Ймовірно, у телеведучої закінчуються її фіннсові запаси, тож вона вирішила зекономити на собі. А якби вона не боялась відкрито виступати проти Путіна, то, можливо, вдалось уникнути тієї "нової реальності".

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Раніше Ксенія Собчак поділилася одкровенням, прощаючись із Instagram.

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