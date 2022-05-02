Ось це так поворот! Білозір визвірилась на Полякову й пригадала їй кокошник та дружбу з Кіркоровим

Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову у хайпі / Фото: facebook/polyakovamusic, instagram.com/oksana.bilozir

Оксана Білозір озвучила претензії до Олі Полякової через її виконання композиції "Колискова мелодія України" на відомий твір Мирослава Скорика "Мелодія". Білозір навіть пригрозила їй, а також двом іншим співачкам судом.

Полякова зі свого боку пояснила Білозір, що "Колискова" не має жодного відношення до її пісні. Також Оля звинуватила у піарі під час війни народну артистку.

Реклама

На цьому перепалка не закінчилась. Днями Білозір опублікувала у Facebook архівне відео свого виконання пісні "Молитва". Артистка пояснила, що поет Богдан Стельмах та композитор Мирослав Скорик об’єдналися, щоб шедевр світової класичної музики "Мелодія" стала піснею- реквієм "Свіча" – піснею, яка б виплакала тугу за мільйонами українців, яких заморили голодом на родючій землі.

Співачка наголосила, що цю композицію було створено, щоб донести трагедію всього українського народу. Також вона заявила, що війна проти України почалася не 2014 року, а геноцид відбувався ще під час Голодомору 1932–1933 років.

Реклама

І як можна було з цієї мелодії, пісні-реквієм "Свіча" забрати контент (вірші), змінити слова на "Колискову" і понести у світ? Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію для розуміння, що ми – п’яте покоління українців – ведемо останній бій за Україну! Це усвідомлює кожен з нас, хто не покинув Україну, – написала Білозір.

Артистка звернулася до Полякової і пригадала їй кокошник, який колись був частиною її образу, та дружбу з Філіпом Кіркоровим. Також Білозір не оминула той факт, що під час війни Оля виїхала до Франції.

Може, у Франції немає часу почитати історію свого народу, може, і пруть емоції якось докластися до страждань свого народу, може, складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоч "русский" кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни-агресора, українці своєю кров’ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє, – додала співачка.

Окрім того, Білозір звинуватила Полякову у хайпі. За словами артистки, "Оля проявила свою справжню сутність".

У нас в Україні кажуть у такому випадку – на злодієві і шапка горить! Війна, кажете? То може, нею і прикриємось? Не вийде, як звикли, підмінювати цінності на цінники. Пора змінюватися і боротися за свою країну і на духовному фронті! – додала Білозір.

Нагадаємо, днями Катерина Осадча засудила Оксану Білозір за сварку з Олею Поляковою. Телеведуча вважає, що не час бити горшки.