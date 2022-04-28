Оце так поворот! Дантес привітав із днем народження колишню дружину нового хлопця Дорофєєвої

Володимир Дантес привітав із днем народження Дашу Кацуріну / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Справжній любовний чотирикутник стався між експодружжям Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом, які за документами, до речі, досі одружені.

Не встигли фанати оклематися від новин про розлучення пари, як на них чекав сюрприз – Надю застали в обіймах іншого. Згідно з чутками, новим бойфрендом співачки виявився ресторатор Михайло Кацурін, який у березні також повідомив про розлучення з дружиною.

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Ні для кого не секрет, що Дорофєєва та Дантес тісно дружили із родиною Кацуріних. Але повною несподіванкою стало те, що в день народження Даші Кацуріної її привітав лише Вова, а ось Надя та Міша від привітань відмовилися (публічних точно).

З Днем народження! Упевнений, все буде краще, ніж було! – написав Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Тепер у шанувальників з'явилося ще більше тем для обговорень та чуток. До речі, раніше в Мережі часто жартували про роман Дантеса та Кацуріної. Друзі навіть підігрівали інтерес публіки та жартували про свій таємний роман.

Так, під публікацією Даші з новиною про вагітність вони посміялися, що батько насправді Вова. Ось такі ось заплутані стосунки!

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Фото – clutch.net.ua

До речі, Надя Дорофєєва ніяк не коментує чутки про нові стосунки з Кацуріним, але зізнається, що готова зустріти нове кохання.