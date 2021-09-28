Усі номінанти на українську премію "Кіноколо" – список

Оголошено номінантів на премію "Кіноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek

Сьогодні стали відомі імена номінантів на українську премію "Кіноколо". Уже четвертий рік премія присуджується в таких номінаціях, як найкращий повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімаційний фільм, відкриття року, найкращий режисер, найкращі акторка і актор. Цього року з'явилися дві нові номінації: найкращий сценарій і "за досягнення".

Нагадаємо, днями стало відомо, що від України на "Оскар-2022" висунули фільм "Погані дороги".

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Імена переможців премії "Кіноколо" ми дізнаємося на церемонії нагородження в день відкриття фестивалю "Київська тиждень критики" – 21 жовтня. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці.

Найращий повнометражний ігровий фільм

"Королі репу" – режисер Мирослав Латик

"Носоріг" – режисер Олег Сенцов

"Стоп-Земля" – режисер Катерина Горностай

"Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольський

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Постер до фільму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Біжи, Таню, біжи" – режисерка Софія Поліщук

"Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба

Leopolis Night – режисер Нікон Романченко

"20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко

Кадр з фільму "Біжи, Таня, біжи" / Фото: facebook.com/sophie.polischuk

Найкращий документальний фільм

"Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький

"Національний музей" – режисер Андрій Загданський

"Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко

"Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова

Кадр з фільму "Земля Івана" / Фото: facebook.com/ivanslandfilm

Найкращий анімаційний фільм

"Глибока вода" – режисерка Анна Дудко

"Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт

"Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва

Papier-mâché – режисерка Анастасія Фалілеєва

Постер до анімаційного фільму "Глибока вода" / Фото: facebook.com/DeepWaterAnimation

Відкриття року

"Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь

"Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко

"Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай

"Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко

Постер до фільму "Я працюю на кладовищі" / Фото: facebook.com/iworkatthecemetery

Найкращий режисер/режисерка

Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться"

Катерина Горностай – "Стоп-Земля"

Олег Сенцов – "Носоріг"

Дмитро Томашпольский – "Сторонній"

Кадр з фільму "Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай / Фото: berlinale.de

Найкращий актор

Михайло Дзюба – "Королі репу"

Роман Луцький – "Безславні кріпаки"

Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі"

Сергій Філімонов – "Носоріг"

Кадри з фільму "Носоріг" Олега Сєнцова / Фото: Скріншот з YouTube

Найкраща акторка

Ірма Вітовська – "Між нами"

Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима"

Наталія Половинка – "Мати Апостолів"

Марія Федорченко – "Стоп-Земля"

Марина Кошкіна у фільмі "Із зав'язаними очима" / Фото: blindfoldfilm.info

Найкращий сценарій фільму

Катерина Горностай – "Стоп-Земля"

Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу"

Олег Сенцов – "Носоріг"

Дмитро Томашпольский – "Сторонній"

Кадр з фільму "Королі репу" / Фото: cinema.in.ua

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