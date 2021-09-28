Усі номінанти на українську премію "Кіноколо" – список

Оголошено номінантів на премію "Кіноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek
Сьогодні стали відомі імена номінантів на українську премію "Кіноколо". Уже четвертий рік премія присуджується в таких номінаціях, як найкращий повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімаційний фільм, відкриття року, найкращий режисер, найкращі акторка і актор. Цього року з'явилися дві нові номінації: найкращий сценарій і "за досягнення".
Нагадаємо, днями стало відомо, що від України на "Оскар-2022" висунули фільм "Погані дороги".
Імена переможців премії "Кіноколо" ми дізнаємося на церемонії нагородження в день відкриття фестивалю "Київська тиждень критики" – 21 жовтня. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці.
Найращий повнометражний ігровий фільм
- "Королі репу" – режисер Мирослав Латик
- "Носоріг" – режисер Олег Сенцов
- "Стоп-Земля" – режисер Катерина Горностай
- "Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольський
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Біжи, Таню, біжи" – режисерка Софія Поліщук
- "Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба
- Leopolis Night – режисер Нікон Романченко
- "20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко
Найкращий документальний фільм
- "Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький
- "Національний музей" – режисер Андрій Загданський
- "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко
- "Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова
Найкращий анімаційний фільм
- "Глибока вода" – режисерка Анна Дудко
- "Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт
- "Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва
- Papier-mâché – режисерка Анастасія Фалілеєва
Відкриття року
- "Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь
- "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко
- "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай
- "Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко
Найкращий режисер/режисерка
- Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться"
- Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
- Олег Сенцов – "Носоріг"
- Дмитро Томашпольский – "Сторонній"
Найкращий актор
- Михайло Дзюба – "Королі репу"
- Роман Луцький – "Безславні кріпаки"
- Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі"
- Сергій Філімонов – "Носоріг"
Найкраща акторка
- Ірма Вітовська – "Між нами"
- Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима"
- Наталія Половинка – "Мати Апостолів"
- Марія Федорченко – "Стоп-Земля"
Найкращий сценарій фільму
- Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
- Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу"
- Олег Сенцов – "Носоріг"
- Дмитро Томашпольский – "Сторонній"
За досягнення
- Наріман Алієв – серія подкастів "Мінкультпривіт", другий сезон
- Андрій Алферов – "Польоти уві сні та наяву. Виставка"
- Станіслав Битюцький, Арсеній Князьков, Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Олександр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 кращих українських фільмів в історії"
- Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцессу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі
Ще новини про кіно:
- Дізнайтеся про українські фільми, які були показані на Венеційському кінофестивалі.
- На Венеційському кінофестивалі показали "Носорога" Сенцова з акцією протесту перед прем'єрою.
- У прокат вийшла "Дюна" – кіноепопея року і головний фільм десятиліття. Огляд (без спойлерів).