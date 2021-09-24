Оскар-2022: від України на премію висунули фільм "Погані дороги" Наталії Ворожбит

Фільм був обраний Українським оськарівським комітетом. Кінострічка представить Україну на премії в категорії "Міжнародний повнометражний фільм"

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новина про те, що "Погані дороги" висунутий на премію від України з'явилася на офіційній сторінці Українського оскарівського комітету в Facebook.

Всього було п'ять фільмів-учасників нацвідбору на "Оскар" – раніше ми писали про кожного з них.

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Фільм отримав п'ять голосів і додатково три бали, згідно з правилами Українського оскарівського комітету (за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А і рецензії в міжнародних профільних виданнях).

Про що фільм "Погані дороги"

Художній фільм складається з чотирьох новел. Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про стосунки між людьми, що виникають на тлі війни. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на тлі порушення державних кордонів.

Перша історія відбувається на українському блокпосту, де затримують збройного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину, яку намагається стримати її бабуся. Третя новела про утримання у полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати це її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати у неї все.

Які ще фільми брали участь у відборі

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У складі журі цьогоріч було 11 членів комітету, троє з яких не мали права голосувати через конфлікт інтересів, як члени творчої групи і дистриб'ютор фільмів-кандидатів.

Фільм "Блік" – 2 голоси і 2 додаткових бали.

Фільм "Носоріг" – 1 голос і 2 додаткових бали.

Фільм "Стоп-Земля" – 3 голоси і 3 додаткових бали.

Фільм "Чому я живий" – 0 голосів та 0 додаткових балів.

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