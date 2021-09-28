Все номинанты на украинскую премию "Киноколо" – список

Объявлены номинанты на премию "Киноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek
Сегодня стали известны имена номинантов на украинскую премию "Киноколо". Уже четвертый год премия присуждается в таких номинациях, как лучший полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, открытие года, лучший режиссер, лучшие актриса и актер. В этом году появились две новые номинации: лучший сценарий и "за достижения".
Напомним, на днях стало известно, что от Украины на "Оскар-2022" выдвинули фильм "Погані дороги".
Имена победителей премии "Киноколо" мы узнаем на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 21 октября. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице.
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик
- "Носорог" – режиссер Олег Сенцов
- "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай
- "Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Беги, Таня, беги" – режиссер София Полищук
- "Папина кроссовки" – режиссер Ольга Журба
- Leopolis Night – режиссер Никон Романченко
- "20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко
Лучший документальный фильм
- "Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий
- "Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский
- "Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко
- "Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова
Лучший анимационный фильм
- "Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко
- "Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт
- "Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева
- Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева
Открытие года
- "С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь
- "Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко
- "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай
- "Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко
Лучший режиссер
- Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится"
- Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"
- Олег Сенцов – "Носорог"
- Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"
Лучший актер
- Михаил Дзюба – "Короли рэпа"
- Роман Луцкий – "Бесславные крепостные"
- Виталий Салий – "Я работаю на кладбище"
- Сергей Филимонов – "Носорог"
Лучшая актриса
- Ирма Витовская – "Между нами"
- Марина Кошкина – "С завязанными глазами"
- Наталья Половинка – "Мать Апостолов"
- Мария Федорченко – "Стоп-Земля"
Лучший сценарий фильма
- Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"
- Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа"
- Олег Сенцов – "Носорог"
- Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"
За достижения
- Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривит", второй сезон
- Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка"
- Станислав Битюцкая, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории"
- Денис Буданов – цифровая архивация национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в ведущих кинобазы сети
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