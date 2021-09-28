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Все номинанты на украинскую премию "Киноколо" – список

Дарина Алексеева
28 сентября, 13:51
Ежегодно Национальная премия кинокритиков "Киноколо" присуждает награды за достижения украинского кинематографа и отмечает лучших деятелей индустрии

Объявлены номинанты на премию "Киноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek

Сегодня стали известны имена номинантов на украинскую премию "Киноколо". Уже четвертый год премия присуждается в таких номинациях, как лучший полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, открытие года, лучший режиссер, лучшие актриса и актер. В этом году появились две новые номинации: лучший сценарий и "за достижения".

Напомним, на днях стало известно, что от Украины на "Оскар-2022" выдвинули фильм "Погані дороги".

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Имена победителей премии "Киноколо" мы узнаем на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 21 октября. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице.

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик
  • "Носорог" – режиссер Олег Сенцов
  • "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай
  • "Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский

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Постер к фильму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Беги, Таня, беги" – режиссер София Полищук
  • "Папина кроссовки" – режиссер Ольга Журба
  • Leopolis Night – режиссер Никон Романченко
  • "20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко

Кадр из фильма "Беги, Таня, беги" / Фото: facebook.com/sophie.polischuk

Лучший документальный фильм

  • "Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий
  • "Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский
  • "Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко
  • "Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова

Кадр из фильма "Земля Ивана" / Фото: facebook.com/ivanslandfilm

Лучший анимационный фильм

  • "Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко
  • "Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт
  • "Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева
  • Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева

Постер к анимационному фильму "Глубокая вода" / Фото: facebook.com/DeepWaterAnimation

Открытие года

  • "С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь
  • "Розы. Фильм-кабаре "- режиссер Ирэна Стеценко
  • "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай
  • "Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко

Постер к фильму "Я работаю на кладбище" / Фото: facebook.com/iworkatthecemetery

Лучший режиссер

  • Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится"
  • Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"
  • Олег Сенцов – "Носорог"
  • Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"

Кадр из фильма "Стоп-Земля", реж. Екатерина Горностай / Фото: berlinale.de

Лучший актер

  • Михаил Дзюба – "Короли рэпа"
  • Роман Луцкий – "Бесславные крепостные"
  • Виталий Салий – "Я работаю на кладбище"
  • Сергей Филимонов – "Носорог"

Кадры из фильма "Носорог" Олега Сенцова / Фото: Скриншот из YouTube

Лучшая актриса

  • Ирма Витовская – "Между нами"
  • Марина Кошкина – "С завязанными глазами"
  • Наталья Половинка – "Мать Апостолов"
  • Мария Федорченко – "Стоп-Земля"

Марина Кошкина в фильме "С завязанными глазами" / Фото: blindfoldfilm.info

Лучший сценарий фильма

  • Екатерина Горностай – "Стоп-Земля"
  • Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа"
  • Олег Сенцов – "Носорог"
  • Дмитрий Томашпольский – "Посторонний"

Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua

За достижения

  • Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривит", второй сезон
  • Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка"
  • Станислав Битюцкая, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории"
  • Денис Буданов – цифровая архивация национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в ведущих кинобазы сети

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