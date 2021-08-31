Всі нові кліпи Джамали пропали з YouTube через сварку співачки з її продюсером – ЗМІ

На YouTube-каналі Джамали пропали всі її нові кліпи / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми робили добірку кращих пісень Джамали до її 38-річчя, але кліпи артистки за останні три роки на її YouTube-каналі не знайшли. Це помітили і інші ЗМІ, а також шанувальники співачки. Що ж сталося?

Як пише видання MUZVAR, відео Джамали були нібито приховані або видалені продюсером артистки і директором Enjoy Records, Ігорем Тарнопольським. Поки що у Джамали немає доступу до свого каналу.

Ми звернулися до представників артистки з проханням пояснити, що насправді сталося з кліпами, проте в прес-службі Джамали коментувати цю ситуацію поки що відмовляються.

Скріншот: YouTube

Останнє відео на YouTube-каналі Джамали датується 2018 роком – це відео з концерту в Палаці спорту.

Будемо сподіватися, що ситуація скоро проясниться і шанувальники артистки знову зможуть насолоджуватися переглядом улюблених кліпів.

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Зазначимо, що після перемоги на "Євробаченні" Джамала стала ще популярнішою. Вона була членом журі Нацвідбору на "Євробачення", випустила не один успішний хіт і продовжує радувати шанувальників своєю творчістю.

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Дивіться інтерв'ю Джамали на програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":