Все погано? Єлизавета II пропустила легендарний королівський захід

Єлизавета II пропустила Royal Ascot 2022 / Фото: Getty Images

96-річна Єлизавета II не була присутня на першому дні перегонів через проблеми з пересуванням – і це не вперше за останній час. Через те, що Її Величність часто пропускає різні заходи, багато хто починає турбуватися через стан її здоров'я.

Принц Чарльз та його дружина Камілла очолили процесію на іподромі в Аскоті замість королеви. У кареті також їхав 73-річний племінник принца Уельського – Пітер Філліпс.

Реклама

На щорічному заході були донька королеви принцеса Анна, а також онука принцеса Беатріс та її чоловік Едуардо Мапеллі Моцці.

Принц Чарльз із дружиною Каміллою відкрили Royal Ascot 2022 замість королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королівські перегони Аскот (Royal Ascot) – спортивний захід, заснований ще у XVIII столітті королевою Анною, і відтоді він щорічно відбувається в британському містечку Аскот графства Беркшир. Його відвідують члени королівської родини та багато інших гостей. Головною "фішкою" перегонів є химерні капелюшки, які одягають жінки, які відвідують захід.

Реклама

Єлизавета II на престолі вже 70 років – дізнайтесь, скільки днів має пройти, щоб королева побила світовий рекорд.