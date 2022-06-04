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Королева пропустить свій улюблений захід через проблеми з мобільністю

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 10:29
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Ще один захід на честь Платинового ювілею відбудеться без участі королеви Єлизавети. У Букінгемському палаці побоюються за здоров'я Її Величності
Королева Єлизавета пропустить конні перегони
Королева Єлизавета пропустить конні перегони / Фото: Getty Images

Того року королева Єлизавета почала все частіше пропускати важливі події через проблеми зі здоров'ям. Вчора голова британської монархії пропустила службу у соборі Святого Павла, а сьогодні не з'явиться на Епсомському дербі.

У Букінгемському палаці повідомили, що після дискомфорту, який Її Величність відчула у перший день святкування ювілею, вона вирішила утриматися від інших заходів, повідомляє Express. Як відомо, королева має деякі проблеми з мобільністю і пересуванням.

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Стан здоров'я Єлизавети II справді насторожує, адже раніше вона ніколи не пропускала цього заходу. Всім давно відоме велике захоплення королеви кінними перегонами, а де ще насолодитися духом азарту як не на Епсомському дербі. Передбачається, що Її Величність спостерігатиме за змаганням по телевізору у своєму Віндзорському замку.

Поки невідомо, чи зможе королева відвідати урочистості, що залишилися, в честь Платинового ювілею, але в королівській родині дуже сподіваються, що Її Величність з'явиться на майбутньому концерті в Букінгемському палаці в суботу ввечері.

Також, як повідомлялося раніше, герцоги Сассекські мають намір провести церемонію хрещення доньки Лілібет у день її народження, 4 червня. Передбачається, що королева також відвідає цей важливий захід, адже саме вона була його ініціатором.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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