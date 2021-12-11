ТОП-10 учасниць Міс Всесвіт 2021: дивимося фото красунь

Усі учасниці конкурсу "Міс Всесвіт 2021" / Фото: Miss Universe

Вже завтра вночі відбудеться фінал 70-го міжнародного конкурсу краси, де визначиться ім'я найкрасивішої дівчини. Усього за корону боротимуться 80 представниць із різних країн світу.

На "Міс Всесвіт" цього року дебютують конкурсантки з Об'єднаних Арабських Еміратів та повернуться такі країни як Екваторіальна Гвінея, Німеччина, Греція, Гватемала, Угорщина, Кенія, Марокко, Намібія, Нігерія, Швеція, Туреччина.

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Ми зібрали свій ТОП-10 учасниць конкурсу "Міс Всесвіт 2021".

Україна, Ганна Неплях, 27 років

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Ганна Неплях / Фото: Miss Universe

Як ви вже знаєте, Україну на конкурсі представлятиме Ганна Неплях. Дівчині 27 років, вона з міста Дніпро. Ганна була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк"-10.

А після перемоги у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" встигла потрапити у скандал через мовне питання та горілку – докладніше читайте у нашому матеріалі.

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В'єтнам, Кім Дуйєн, 26 років

Кім Дуйєн / Фото: Miss Universe

Кім Дуйєн із В'єтнаму – член громадської організації з охорони здоров'я, вона також є послом В'єтнамського парку Solar Energy.

Іспанія, Сара Лойназ, 23 роки

Сара Лойназ / Фото: Miss Universe

Сара розповідає дітям про важливість переробки відходів, необхідність захисту довкілля та океанів. Дівчина також є послом Solidarity Needle Association. В рамках своєї активістської діяльності вона допомагала нужденним у боротьбі з COVID-19.

Італія, Катерина Ді Фучча, 23 роки

Катерина Ді Фучча / Фото: Miss Universe

Італійка виступає за права жінок як посол некомерційної організації Scarpetta Rosa, яка допомагає тим, хто зіткнувся із насильством. Вона також навчає студентів із особливими освітніми потребами.

Франція, Клеманс Ботіно, 24 роки

Клеманс Ботіно / Фото: Miss Universe

Клеманс навчається на літературознавстві та готується до здобуття ступеня магістра історії мистецтв. Конкурсантка також захоплена французьким ромом – дівчина хоче зробити цей напій більш відомим у всьому світі.

Китай, Шіїнь Ян, 21 рік

Шіїнь Ян / Фото: Miss Universe

Шіїнь Ян займається волонтерством із 13 років. Згідно з її біографією Міс Всесвіт, вона проводить більшу частину свого часу, допомагаючи спланувати "різні благодійні та розважальні шоу".

Бразилія, Тереза Сантос, 23 роки

Тереза Сантос / Фото: Miss Universe

Сантос запустила проєкт із навчання англійської мови дітей із неблагополучних районів. Вона також дає уроки шиття жінкам, які живуть у складних та несприятливих умовах.

Аргентина, Джульєта Гарсія, 22 роки

Джульєта Гарсія / Фото: Miss Universe

Джульєта допомагає людям, які борються із залежністю. Конкурсантка з Аргентини також займається балетом протягом 12 років і зараз працює міжнародною моделлю.

Південна Африка, Лалела Мсване, 24 роки

Лалела Мсване / Фото: Miss Universe

Лалела Мсване – модель та балерина, має і юридичну освіту. Дівчина заснувала фонд, метою якого є розширення прав та можливостей південноафриканських дітей.

Намібія, Челсі Шиконго, 24 роки

Челсі Шиконго / Фото: Miss Universe

Челсі отримує ступінь у сфері розвитку бізнес-досліджень. Вона сподівається створити фонд, який допомагатиме малозабезпеченим та бездомним сім'ям Намібії. Шиконго захоплюється стендап-комедіями, мейкапом.

Дивіться, як "Міс Україна Всесвіт" в ефектній сукні та на підборах продефілювала ізраїльською пустелею.