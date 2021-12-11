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Міс Всесвіт 2021: ми зібрали топ-10 найнеординарніших національних костюмів на конкурсі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 16:12
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Незабаром стане відоме ім'я переможниці наймасштабнішого конкурсу краси "Міс Всесвіт". 80 учасниць уже продемонстрували своє національне вбрання журі
Найяскравіші костюми "Міс Всесвіт - 2021"
Найяскравіші костюми "Міс Всесвіт - 2021" / Фото: Getty Images

Українка Fнна Неплях, яка вже показала свій костюм перед початком конкурсу , продемонструвала світові українську вишиванку у незвичайному втіленні

На попередньому етапі конкурсу члени журі вирішують, хто ж із 80 дівчат опиниться у фіналі грандіозного шоу. Конкурсантки мали здивувати суддів яскравими вбраннями, які передавали б національний колорит країни. Головним завданням для дівчат було вразити журі та запам'ятатися своїм неординарним вбранням.

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ТОП-10 національних костюмів конкурсу "Міс Всесвіт-2021"

Ми вирішили зібрати найяскравіші та найскладніші національні наряди конкурсу. Вони точно помітно, що дизайнери попрацювали не лише над головними атрибутами країни, а й над ефектністю образу.

Пуерто-Ріко

Учасниця із Пуерто-Ріко
Учасниця із Пуерто-Ріко / Фото: Getty Images

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Перу

/ Фото: Getty Images

Камерун

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Конкурсантка з Камеруну
Конкурсантка з Камеруну / Фото: Getty Images

Гондурас

Презентація костюма від конкурсантки Гондурасу
Презентація костюма від конкурсантки Гондурасу / Фото: Getty Images

Кайманові острови

Яскравий образ учасниці від Кайманових островів
Яскравий образ учасниці від Кайманових островів / Фото: Getty Images

Південна Корея

Національний колорит корейського костюма
Національний колорит корейського костюма / Фото: Getty Images

В'єтнам

Строкатий образ від В'єтнаму
Строкатий образ від В'єтнаму / Фото: Getty Images

Індія

Незвичайний образ учасниці з Індії
Незвичайний образ учасниці з Індії / Фото: Getty Images

Мальта

Мальта представила незвичайне вбрання
Мальта представила незвичайне вбрання / Фото: Getty Images

У якому вбранні була "Міс Україна Всесвіт-2021" Ганна Неплях?

У наряді у Анни Неплях використовувалися різні орнаменти, що символізують усі регіони України.

Анна Неплях у національному костюмі на "Міс Всесвіт-2021"
Анна Неплях у національному костюмі на "Міс Всесвіт-2021" / Фото: Getty Images

Після проведення конкурсу у своєму Instagram дівчина поділилася враженнями від дефіле у національних костюмах. За її словами, давалося це дуже непросто – у костюмі довелося простояти більше двох годин, ще й на підборах.

Я не могла поворухнутися. Я не відчуваю свого тіла, і дуже втомилася. Зараз все, про що я мрію, це змити косметику та лягти спати, – поділилася Неплях одразу після шоу.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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