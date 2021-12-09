Міс Україна Всесвіт у ефектній сукні та на підборах продефілювала ізраїльською пустелею

Анна Неплях, яка зізналася у тому, що мріє стати багатодітною мамою, показала розкішні ноги у колготках у ефектній сукні та на підборах.
Для ефектного образу дівчина вибрала вбрання українського дизайнера Ольги Мак. Розкішна сукня з довгим шлейфом дуже вдало підкреслила головні переваги Міс України Всесвіту.
Анна любить продемонструвати публіці свою жіночність та сексуальність, а шанувальники й раді написати дівчині безліч коментарів.
- "Богиня"
- "Найкрасивіша, чесно та об'єктивно"
- "Енергія пре!"
- "Шикарна!"
- "Ну шо за пожежа"
Наразі Анна перебуває в Ізраїлі, де проходитиме фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2021". Перед цим дівчата мають можливість відвідати різноманітні екскурсії, дати інтерв'ю міжнародним виданням та насолодитися красою та колоритом країни.
Коли та де відбудеться конкурс "Міс Всесвіт-2021"?
Міжнародний конкурс краси вже буде 70 за ліком. Цього року він пройде у місті Ейлат, в Ізраїлі.
Дата проведення призначено на 12 грудня.
Відомо, що у конкурсі візьмуть участь дівчата з 80 країн світу. З них лише 20 зможуть посісти призові місця змагання та лише одна отримає заповітний титул та корону "Міс Всесвіт-2021"
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