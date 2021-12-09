Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Трінчер

Курйоз із Сарою

Фотошоп Чехової

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Міс Україна Всесвіт у ефектній сукні та на підборах продефілювала ізраїльською пустелею

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 21:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підготовка до конкурсу "Міс Всесвіт-2021" триває і незабаром увесь світ дізнається ім'я переможниці. Кожна з учасниць не втрачає нагоди продемонструвати себе у всій красі
Анна Неплях в Ізраїлі
Анна Неплях в Ізраїлі / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, яка зізналася у тому, що мріє стати багатодітною мамою, показала розкішні ноги у колготках у ефектній сукні та на підборах.

Для ефектного образу дівчина вибрала вбрання українського дизайнера Ольги Мак. Розкішна сукня з довгим шлейфом дуже вдало підкреслила головні переваги Міс України Всесвіту.

Реклама

Анна любить продемонструвати публіці свою жіночність та сексуальність, а шанувальники й раді написати дівчині безліч коментарів.

  • "Богиня"
  • "Найкрасивіша, чесно та об'єктивно"
  • "Енергія пре!"
  • "Шикарна!"
  • "Ну шо за пожежа"
Фото – instagram.com/neplyah

Наразі Анна перебуває в Ізраїлі, де проходитиме фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2021". Перед цим дівчата мають можливість відвідати різноманітні екскурсії, дати інтерв'ю міжнародним виданням та насолодитися красою та колоритом країни.

Реклама

Коли та де відбудеться конкурс "Міс Всесвіт-2021"?

Міжнародний конкурс краси вже буде 70 за ліком. Цього року він пройде у місті Ейлат, в Ізраїлі.

Дата проведення призначено на 12 грудня.

Відомо, що у конкурсі візьмуть участь дівчата з 80 країн світу. З них лише 20 зможуть посісти призові місця змагання та лише одна отримає заповітний титул та корону "Міс Всесвіт-2021"

Реклама

Читай також:

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти